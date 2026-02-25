Affaire Epstein : Bill Gates s’excuse et revient sur ses liaisons avec des femmes russes

Une prise de parole inhabituelle en interne. Devant ses équipes, Bill Gates s’explique sur ses liens avec Jeffrey Epstein, admet des erreurs et revient sur des relations passées avec des femmes russes que le défunt financier aurait découvertes plus tard.

Mardi, face aux employés de la Fondation, Bill Gates aurait pris la parole pour tenter d’apaiser les tensions. Le cofondateur de Microsoft y reconnaît des erreurs de jugement liées à ses relations avec Jeffrey Epstein, financier américain condamné pour crimes sexuels. Devant son personnel, il évoque un impact direct sur la réputation de l’organisation. L’homme d’affaires insiste sur une responsabilité personnelle, tout en niant toute implication dans des activités illégales.

Selon un enregistrement consulté par le Wall Street Journal, Gates admet également deux relations extraconjugales passées avec des femmes russes. Ces liaisons auraient été connues d’Epstein, sans lien, selon lui, avec les victimes du réseau du financier.

« Je n’ai rien fait d’illicite. Je n’ai rien vu d’illicite », a déclaré le célèbre philantrope américain qui maintient cette ligne de défense depuis plusieurs années.

Des excuses dans un climat de tension

À Seattle, au siège de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, la séquence intervient dans un contexte sensible. L’organisation, engagée sur des enjeux de santé mondiale et de lutte contre la pauvreté, se retrouve indirectement exposée à des controverses personnelles liées à son cofondateur. En reconnaissant ses erreurs, Gates chercherait à contenir les répercussions internes. Le milliardaire insiste sur le fait que ses relations passées notamment avec des femmes russes relèvent de la sphère privée, sans implication pénale. Les liens avec Epstein, eux, continuent de susciter des interrogations. Gates avait déjà qualifié ces contacts d’« erreur », admettant des rencontres dans les années précédant l’arrestation du financier.

Une affaire toujours sensible aux États-Unis

Arrêté en 2019, Jeffrey Epstein était accusé d’avoir organisé un vaste réseau d’exploitation sexuelle de mineures. Sa mort en détention la même année a amplifié les controverses, nourrissant soupçons et interrogations. Le scandale a éclaboussé plusieurs personnalités politiques, économiques et médiatiques. Les relations d’Epstein avec des figures influentes ont alimenté un débat durable sur les cercles de pouvoir et leurs zones d’ombre.

Dans ce contexte, toute prise de parole liée à Epstein reste hautement sensible. Les déclarations de Bill Gates, même internes, ravivent un dossier qui continue de peser sur l’image de nombreuses figures publiques.