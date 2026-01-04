Après la capture de Maduro, qui pour diriger le Venezuela

Après l’annonce de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines, Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient « diriger le Venezuela », sans toutefois préciser les modalités exactes de cette prise en charge. Cette déclaration a laissé planer une grande incertitude sur la manière dont Washington entend gérer le pays sud-américain, alors même que la situation politique à Caracas reste tendue et complexe.

Delcy Rodriguez désignée pour assurer l’intérim au Venezuela

La Cour suprême du Venezuela a rapidement réagi à l’opération américaine en ordonnant à la vice-présidente Delcy Rodriguez de prendre l’intérim du pouvoir. Agée de 56 ans et issue d’une famille profondément ancrée dans la politique vénézuélienne, elle a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment en tant que ministre de la Communication et de l’Information puis des Affaires étrangères. Sa nomination vise à garantir une continuité officielle du pouvoir et à affirmer l’autorité du gouvernement malgré l’absence forcée de Maduro.

Fille du guérillero Jorge Antonio Rodriguez, Delcy Rodriguez est également la sœur de Jorge Rodriguez, président de l’Assemblée nationale. Sa carrière politique est marquée par une proximité historique avec le régime socialiste, ce qui lui confère une position centrale dans la défense des institutions et de la souveraineté nationale. Peu après l’opération, elle a exigé la libération de Maduro, rappelant que le pays ne devait « être la colonie de personne ».

Les implications de l’intervention américaine pour le contrôle du pétrole vénézuélien

Parallèlement, la déclaration de Trump a soulevé des interrogations sur la direction réelle que prendraient les États-Unis. La reprise en main annoncée pourrait inclure des mesures visant à stabiliser l’industrie pétrolière, principal moteur économique du Venezuela, qui reste largement sous contrôle étatique. Les contacts rapportés entre Delcy Rodriguez et le secrétaire d’État américain Marco Rubio suggèrent que certains échanges sont envisagés, mais les contours exacts de cette coopération restent flous.

La situation actuelle place le Venezuela dans une phase critique où l’autorité de l’État est contestée à la fois par une intervention étrangère et par des tensions internes. Delcy Rodriguez apparaît comme l’élément pivot d’une administration temporaire, tandis que la communauté internationale observe de près l’évolution de la gouvernance du pays et l’accès à ses ressources stratégiques.