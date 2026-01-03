Venezuela : Trump évoque la gestion du pétrole après la capture de Maduro

Une opération militaire américaine a été menée ces dernières heures au Venezuela. Selon les déclarations de Donald Trump, cette action a conduit à la capture de Nicolás Maduro et à son transfert hors du pays. Cette opération intervient après une période de menaces répétées formulées par Washington à l’encontre du pouvoir vénézuélien, accusé par les autorités américaines de porter atteinte à leurs intérêts et à la stabilité régionale. L’attaque marque un changement notable dans la posture américaine, jusqu’alors centrée sur des pressions diplomatiques et économiques.
Une opération américaine qui redéfinit le rapport de force au Venezuela
Lors de ses prises de parole, Donald Trump a affirmé que l’opération avait atteint ses objectifs principaux, en neutralisant les capacités militaires jugées stratégiques et en mettant fin au contrôle de Nicolás Maduro sur l’appareil d’État. Le président américain a précisé que les États-Unis entendaient assurer une administration transitoire du pays, sans fournir de calendrier détaillé ni de cadre juridique précis à ce stade. Les autorités américaines n’ont pas communiqué d’éléments supplémentaires sur les modalités de détention de l’ancien dirigeant vénézuélien.
Cette annonce intervient après plusieurs avertissements publics adressés à Caracas ces dernières semaines. Washington avait alors évoqué des « conséquences directes » en cas de maintien de certaines politiques menées par le pouvoir vénézuélien. L’opération constitue la première concrétisation militaire de ces déclarations.
Pétrole vénézuélien et rôle envisagé des compagnies américaines
Parallèlement aux aspects sécuritaires, Donald Trump a longuement évoqué la question du pétrole. Il a indiqué que les États-Unis entendaient jouer un rôle actif dans la gestion du secteur pétrolier vénézuélien, présenté comme un levier central de la phase à venir. Selon lui, des compagnies pétrolières américaines pourraient être amenées à intervenir pour assurer l’exploitation et la remise en état des infrastructures existantes.
Le président américain n’a pas détaillé les mécanismes de cette implication ni précisé quelles entreprises seraient concernées. Il a toutefois rappelé que le Venezuela dispose de réserves importantes et que leur gestion serait placée sous supervision américaine durant la période transitoire annoncée. À ce stade, aucune décision formelle n’a été rendue publique concernant les contrats, les autorisations ou la levée éventuelle de sanctions liées au secteur énergétique.
Les déclarations de Donald Trump établissent ainsi un lien direct entre l’opération militaire, la capture de Nicolás Maduro et la réorganisation annoncée du secteur pétrolier. Les autorités américaines n’ont pas encore précisé les prochaines étapes politiques ni la durée de leur présence au Venezuela, laissant ces annonces ouvertes à de futures clarifications.
13 réflexions au sujet de “Venezuela : Trump évoque la gestion du pétrole après la capture de Maduro”
@The Atlantean
Trump emploie la loi du Puissant.
Les lois internationales ne sont pas respectées.
L’or noir est à la base de cette action ignoble des USA.
Le Vénézuéla est un état Souverain.
Trump accuse Nicolas Maduro de crimes, et Trump ignore qu’il est lui aussi un criminel.
Est-ce que Trump pourrait jouer ce scénario contre Sassou N’guesso?
Est-ce que Trump pourrait jouer ce scénario contre Paul Biya?
or Trump envahira-t-il l’Iran la prochaine fois ou Cuba après le Vénézuéla?
Le déséquilibre politique ou géopolitique vient d’être annoncé avec un grand fanfare et une grande hypocrisie à l’appui.
« Donald Trump a longuement évoqué la question du pétrole. Il a indiqué que les États-Unis entendaient jouer un rôle actif dans la gestion du secteur pétrolier vénézuélien »
Ben ouais, c’est bien d’en parler puisqu’ils sont venus pour ça !
cest ça la démocratie qu’on nous chante matin midi et soir
C’est ça 😉