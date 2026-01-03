Après l’accident au Nigeria, Anthony Joshua est rentré au Royaume-Uni

Un accident de la route survenu au Nigeria a marqué la fin de l’année pour Anthony Joshua. Le boxeur britannique a été impliqué dans une collision mortelle sur l’axe Lagos-Ibadan, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule avec des membres de son entourage professionnel. Le choc a coûté la vie à deux personnes de son équipe, tandis que Joshua a été blessé de manière légère. Hospitalisé puis autorisé à quitter l’établissement, il a ensuite quitté le pays pour regagner le Royaume-Uni.

Le drame s’est produit lors d’un déplacement routier au sud-ouest du Nigeria.

Selon les éléments communiqués par les autorités locales, le véhicule aurait perdu le contrôle avant de percuter un camion immobilisé sur le bas-côté. Les circonstances exactes font l’objet d’une procédure judiciaire visant le conducteur. Après avoir reçu des soins et été déclaré apte à voyager, le boxeur a quitté le Nigeria quelques jours plus tard.

Retour au Royaume-Uni après l’accident mortel au Nigeria

Anthony Joshua est arrivé en Grande-Bretagne à la fin de la semaine, après plusieurs jours passés au Nigeria à la suite de l’accident. Son retour s’est déroulé sans communication publique détaillée, dans un cadre privé. Selon les informations disponibles, il a rejoint sa famille afin de poursuivre sa convalescence et de se recueillir après la disparition de ses proches collaborateurs.

Publicité

Aucune déclaration officielle n’a été faite sur son état de santé précis, mais les sources concordantes indiquent qu’il ne souffre pas de blessures graves. Son entourage n’a pas évoqué de calendrier immédiat concernant ses activités sportives ou médiatiques.

Conséquences humaines et judiciaires de l’accident impliquant Anthony Joshua

L’accident a entraîné l’ouverture d’une enquête par la police nigériane. Le conducteur du véhicule a été interpellé et fait face à plusieurs chefs d’accusation liés à la conduite. Les autorités ont confirmé que l’enquête se poursuit afin d’établir l’enchaînement exact des faits.

Sur le plan humain, la disparition de deux membres de son équipe a profondément affecté l’environnement professionnel du boxeur. Aucun hommage public n’a encore été organisé, mais des obsèques doivent avoir lieu ultérieurement, au Royaume-Uni ou au Nigeria.

Le retour d’Anthony Joshua marque une étape après ces événements, sans pour autant clore les procédures en cours ni les conséquences personnelles liées à ce drame. Les prochaines semaines devraient permettre d’en savoir davantage sur la suite donnée à l’enquête et sur la manière dont le boxeur envisage la reprise de ses activités.