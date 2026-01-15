Armées en Europe : top 3 des pays avec le plus de militaires

Dans un monde polarisé, ou les tensions internationales sont particulièrement vives, les dépenses en armement explosent, au moins autant que les budgets alloués à la défense et aux armées. Plusieurs pays investissent massivement. Il s’agit des USA, en tête, de la Chine, de l’Inde ou encore, de la Fédération de Russie.

Ce sont aussi les armées qui comptent le plus d’hommes. Aux États-Unis, il y aurait actuellement plus de 1,3 million de militaires, pour 1,45 million en Inde et quasiment 2 millions en Chine. Des chiffres par ailleurs, amenés à évoluer à la hausse. Quid des nations européennes ?

Quels sont les pays européens les mieux dotés ?

Une récente étude affirme que l’Allemagne compterait, à date, 181 000 militaires environ. La Bundeswehr, l’armée allemande, reste strictement encadrée mais Berlin investi de plus en plus pour la développer, la renforcer et lui fournir les moyens de ses ambitions. Devant elle, en nombre, se trouve la France.

Paris peut compter sur une armée de 200 000 hommes et 47 000 réservistes au total. D’ici à 2030, la France espère voire ces chiffres grimper. L’objectif affiché est de parvenir au seuil des 210 000 soldats engagés et des 80 000 réservistes. De vastes campagnes de recrutement sont en cours.

La Pologne, leader européen avec plus de 200 000 soldats

Enfin, l’armée européenne la plus nombreuse est l’armée polonaise. Elle compte, à date, 202 000 militaires actifs. Varsovie s’est peu à peu imposé comme l’une des places militaires fortes sur le continent européen, avec un recrutement agressif (notamment depuis le début de la guerre en Ukraine) la mise à disposition de moyens importants et une voix qui porte de plus en plus sur la scène internationale. Le total du nombre de soldats européens atteindrait, à date, les 1,4 millions soit quasiment autant que les USA et l’Inde.