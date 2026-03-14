Top 5 des producteurs de pétrole en Afrique en mars 2026 selon Forbes

Le 7 mars 2026, le magazine économique Forbes Afrique a publié le classement des cinq pays africains produisant le plus de pétrole. Cette publication intervient alors que les tensions militaires entre l’Iran, Israël et les États-Unis secouent les marchés pétroliers et contribuent à la hausse des prix du brut.

Nigeria : premier producteur du continent

Le Nigeria arrive en tête avec une production oscillant entre 1,4 et 1,6 million de barils par jour, ce qui en fait le premier producteur africain. Le pétrole représente plus de 90 % des revenus d’exportation du pays et plus de la moitié de ses recettes publiques, selon Forbes Afrique.

L’industrie pétrolière nigériane reste marquée par des défis récurrents. Les sabotages d’oléoducs, les vols de brut dans le delta du Niger et l’état des raffineries continuent d’affecter la capacité de production.

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Libye et Angola : les deux autres géants du brut africain

La Libye occupe la deuxième place avec une production d’environ 1,6 million de barils par jour. Le pays possède les plus importantes réserves prouvées d’Afrique, estimées à près de 48 milliards de barils, selon Forbes Afrique. Les autorités libyennes viseraient une production de 1,6 million de barils par jour d’ici fin 2026, si la stabilité des installations pétrolières se confirme.

L’Angola, troisième du classement, produit autour de 1,1 million de barils par jour. L’économie du pays dépend fortement du pétrole, qui représente environ 95 % des exportations nationales, selon Forbes Afrique.

Algérie et Égypte complètent le top 5

L’Algérie arrive en quatrième position avec une production proche de 1 million de barils par jour. Le pays reste également un fournisseur majeur de gaz naturel, notamment pour l’Europe.

L’Égypte ferme le classement avec environ 500 000 barils produits quotidiennement, tout en développant fortement son industrie gazière en Méditerranée orientale, notamment depuis la découverte du gisement géant Zohr selon l’Energy Information Administration (EIA). Le pays a pour objectif de doubler la production d’ici 2030.

La hausse des tensions autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz a provoqué une forte hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Lorsque le baril augmente, les pays exportateurs gagnent davantage pour chaque baril vendu, ce qui peut améliorer leurs recettes publiques et leurs revenus d’exportation. Des pays producteurs comme le Nigeria ou l’Angola pourraient ainsi bénéficier d’un “effet d’aubaine” budgétaire, selon plusieurs analyses économiques.

Le classement des 5 producteurs africains de pétrole en mars 2026