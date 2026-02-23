Tourisme : top 10 des meilleures destinations en 2026, selon Tripadvisor (une du Maghreb)

Bali, Londres, Dubaï — et Marrakech. Tripadvisor vient de publier ses Travellers’ Choice Awards Best of the Best 2026 : la ville ocre s’impose au 7e rang mondial, seule représentante africaine d’un top 10 que se partagent les capitales du tourisme planétaire.

Publiés le 13 janvier 2026, les résultats s’appuient sur douze mois d’avis collectés auprès de la communauté mondiale de la plateforme, couvrant hébergements, restaurants et activités. La ville ocre devance Bangkok, la Crète et New York. Elle entre dans ce cercle restreint sans copartage de podium africain.

Marrakech seule représentante d’un continent entier

Sur 270 destinations récompensées dans 60 pays, une seule ville africaine atteint le top 10 mondial. Paris résiste en 5e position, Rome en 6e — Marrakech s’intercale entre elles et Bangkok dans un classement où chaque rang représente des millions de décisions de voyage. Le signal dépasse le symbole.

Publicité

En 2025, le Maroc avait enregistré 19,8 millions d’arrivées touristiques, en progression de 14 % sur un an — un seuil jamais atteint dans l’histoire du pays. L’objectif gouvernemental fixé à 18 millions avait été pulvérisé. Les recettes touristiques atteignaient 124 milliards de dirhams à fin novembre, soit +19 % sur l’exercice précédent. Cette reconnaissance de Tripadvisor intervient dans ce sillage direct.

Un royaume qui joue désormais dans la cour des grandes puissances touristiques

La trajectoire du Maroc repose sur un calendrier chargé : le Royaume co-organisera la Coupe du monde de football 2030 avec l’Espagne et le Portugal, avec un objectif affiché de 26 millions de touristes cette année-là.

Marrakech concentre une part décisive de cette ambition. Infrastructures aéroportuaires, offre hôtelière haut de gamme, patrimoine Unesco — la ville cumule les arguments qui transforment un vote de voyageurs en levier économique structurel. La prochaine édition des Travellers’ Choice Awards constituera un premier baromètre de confirmation.

Destinations incontournables – Monde (Tripadvisor 2026)