Bénin: Alassane Tigri arrêté dans le cadre de l'enquête sur le coup d'état

Selon des informations rapportées par Bip Radio, Alassane Tigri, ancien ministre et vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, a fait l’objet d’une interpellation en fin d’après-midi ce mercredi 28 janvier 2026. L’arrestation a eu lieu à son domicile situé dans le quartier Mènontin à Cotonou. D’après la même source, cette opération correspond à l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction chargé du dossier relatif à la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025.

L’enquête judiciaire en cours porte sur une tentative de renversement de l’ordre constitutionnel attribuée à un groupe de mutins dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, toujours en fuite. Les investigations visent à établir les circonstances précises de cette action avortée, à identifier les auteurs directs ainsi que les éventuels soutiens civils et militaires.

À ce stade de la procédure, aucune communication officielle ne détaille les infractions retenues contre l’ancien ministre. Les autorités judiciaires gardent le silence sur les éléments du dossier et sur le rôle présumé de l’intéressé dans les faits examinés.

L’interpellation d’Alassane Tigri intervient dans un contexte d’élargissement des investigations. Les magistrats cherchent à remonter l’ensemble des ramifications liées à la tentative du 7 décembre, dont les contours exacts restent au cœur des auditions et des exploitations de renseignements.

Du côté du parti Les Démocrates, aucune déclaration officielle n’était disponible au moment de la rédaction. Toutefois, l’information relative à l’arrestation a circulé dans la soirée de mercredi par la voix de Nadine Okoumassoun, membre de cette formation politique. L’évolution de la procédure judiciaire devrait permettre d’en savoir davantage sur les suites réservées à ce dossier sensible.