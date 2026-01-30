Bénin : Les 260 soldats nigérians déployés après la tentative de putsch se retirent

Le détachement de l’armée nigériane déployé au Bénin depuis décembre dernier a quitté la base de Togbin, selon une information annoncée par Bip Radio. Ce retrait marque la fin d’une mission engagée dans un contexte sécuritaire exceptionnel.

Environ 260 militaires nigérians avaient pris position au Bénin à la suite de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025. Installés à la caserne de Togbin, ils intervenaient dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Leur départ a donné lieu, vendredi 30 janvier 2026, à une cérémonie d’au revoir conduite par le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi.

La hiérarchie militaire béninoise et nigériane a pris part à cet événement, aux côtés de l’ambassadeur du Nigéria près le Bénin, Olukayode Olugbenga Aluko. Cette séquence protocolaire a salué la fin d’un déploiement présenté comme une mission d’appui dans un moment de tension institutionnelle.

Un appui militaire dans un contexte de crise

L’intervention nigériane s’inscrivait dans la réponse à la tentative de putsch survenue à Cotonou. Ce jour-là, des éléments armés avaient cherché à prendre le contrôle de points stratégiques. Abuja avait alors confirmé avoir agi à la demande des autorités béninoises.

Des responsables nigérians avaient indiqué que l’armée de l’air du Nigeria avait mené des opérations ciblées à Cotonou, en conformité avec les protocoles de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et les mécanismes de sécurité régionale. Selon ces mêmes sources, l’objectif consistait à contribuer au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

La présidence nigériane avait précisé que le chef de l’État, Bola Tinubu, avait autorisé l’engagement de moyens aériens ainsi que le déploiement de troupes au sol. Les forces nigérianes avaient notamment appuyé des opérations visant des sites jugés stratégiques, dont des installations militaires et des infrastructures de communication, tout en menant des missions de surveillance en coordination avec les forces béninoises. Le retrait du contingent de Togbin intervient après près de deux mois de présence. Il illustre une phase de normalisation après la période de crise qui avait conduit à cet engagement militaire exceptionnel.