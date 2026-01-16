Boxe : Anthony Joshua de retour à l'entraînement après le drame routier au Nigeria

Trois semaines après l’accident de voiture qui a coûté la vie à deux membres de son équipe au Nigeria, le champion britannique de boxe poids lourds Anthony Joshua a repris le chemin des salles d’entraînement. Cette reprise intervient dans un contexte marqué par le deuil et la controverse, alors que le boxeur de 35 ans tente de tourner la page d’un événement qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Le retour aux activités sportives du double champion olympique soulève des questions sur sa capacité à rebondir psychologiquement après ce traumatisme, à quelques mois de combats décisifs pour sa carrière. Le monde de la boxe retient son souffle.

Anthony Joshua, figure emblématique des poids lourds et ancien champion du monde unifié, a fait sa réapparition dans une salle de sport environ dix-neuf jours après avoir survécu à un accident automobile dramatique survenu fin décembre au Nigeria. Des images partagées sur les réseaux sociaux et relayées par des sites comme RMC Sport montrent le Britannique en pleine séance de récupération physique, témoignant de sa volonté de reprendre une activité normale malgré le choc émotionnel. Cette décision de renouer rapidement avec l’entraînement intervient alors que la communauté sportive internationale reste sous le choc de la tragédie qui a frappé l’entourage du boxeur.

Le drame s’est déroulé le 29 décembre dans les rues de Lagos, la capitale économique nigériane, où Joshua se trouvait probablement pour des raisons personnelles ou professionnelles liées à ses origines familiales. Le véhicule de marque Lexus, un SUV dans lequel prenait place le champion accompagné de plusieurs membres de son staff technique, est entré en collision avec un poids lourd qui était stationné sur la chaussée.

L’impact a été d’une violence extrême, provoquant la mort instantanée de Sina Ghami, entraîneur spécialisé dans la préparation physique et le conditionnement athlétique, ainsi que de Latif Ayodele, coach personnel qui accompagnait Joshua depuis plusieurs années dans sa préparation quotidienne. Le boxeur lui-même a été transporté dans un établissement hospitalier de Lagos où il a passé deux jours en observation avant d’obtenir son autorisation de sortie le 31 décembre. Les médecins ont diagnostiqué des blessures qualifiées de mineures, mais la dimension psychologique du traumatisme reste difficile à évaluer pour un athlète de haut niveau.

Le champion britannique face au défi de la résilience après le drame nigérian

Cette reprise de l’entraînement survient dans un calendrier particulièrement serré pour Anthony Joshua. Seulement dix jours avant l’accident, le 19 décembre, le Britannique avait remporté une victoire retentissante par knockout technique contre Jake Paul lors d’un combat très médiatisé organisé à Miami. Cette performance avait été saluée par les observateurs comme un retour en forme du champion, qui cherche à reconquérir les titres mondiaux perdus ces dernières années face à des adversaires comme Oleksandr Usyk.

La mort brutale de deux collaborateurs essentiels à sa préparation bouleverse néanmoins toute la stratégie sportive mise en place par son équipe, obligeant le boxeur à reconstruire son dispositif d’entraînement dans des circonstances émotionnellement éprouvantes. Les premières séances filmées montrent un Joshua concentré, mais visiblement marqué par l’épreuve. Les spécialistes de la psychologie sportive soulignent que la reprise rapide de l’activité physique peut constituer un mécanisme de défense pour les athlètes confrontés à des drames personnels. L’entraînement devient alors un refuge, un espace familier permettant de retrouver des repères dans une période de chaos émotionnel. Toutefois, certains experts s’interrogent sur la capacité du champion à gérer simultanément le deuil et les exigences d’une préparation de haut niveau, surtout si des échéances compétitives importantes se profilent à l’horizon.

Les enjeux sportifs et personnels du retour d’Anthony Joshua sur le ring

L’entourage du boxeur n’a pas communiqué officiellement sur les raisons précises de cette reprise précoce, ni sur l’état psychologique actuel de l’athlète. Les observateurs notent néanmoins que Joshua devra rapidement reconstituer son staff technique, Sina Ghami et Latif Ayodele ayant joué des rôles centraux dans sa préparation physique et mentale. Le choix des nouveaux collaborateurs sera déterminant pour la suite de sa carrière, alors que la concurrence reste féroce dans la catégorie des poids lourds avec des prétendants comme Tyson Fury, Deontay Wilder ou le champion en titre Oleksandr Usyk.



Au-delà des considérations sportives, cet accident soulève des interrogations sur les conditions de sécurité routière au Nigeria, pays d’origine paternelle d’Anthony Joshua où les accidents de la circulation demeurent une cause majeure de mortalité. Les autorités locales n’ont pas encore communiqué sur les circonstances exactes de la collision ni sur d’éventuelles responsabilités dans le stationnement du camion impliqué. Pour le champion britannique, la route vers une guérison complète, tant physique que psychologique, s’annonce longue et semée d’embûches. Sa capacité à transformer cette épreuve en source de motivation pourrait définir le dernier chapitre d’une carrière déjà riche en rebondissements spectaculaires.