Burkina Faso : 74 % du territoire repris, selon le Premier ministre

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso affronte des attaques menées par des groupes djihadistes. Des groupes armés liés à des organisations comme Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM) et l’État islamique dans la région du Sahel mènent des attaques contre des positions militaires, des civils et des localités dans le nord et l’est du pays. Cependant, les efforts menés par le gouvernement burkinabè pour contrer cette menace ont marqué une trajectoire nouvelle au cours de l’année 2025, avec des progrès significatifs dans la reconquête de zones autrefois perdues.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présenté vendredi 30 janvier 2026 le bilan des actions gouvernementales devant l’Assemblée législative de transition. Dans cet exposé sur la situation de la nation, il a annoncé que le taux de reconquête et de contrôle du territoire s’élève désormais à 74 %. Ce chiffre marque une avancée appréciable dans la stratégie de restauration de l’autorité étatique sur l’ensemble du pays.

Forces armées burkinabè et reconquête progressive du territoire national

Le Premier ministre a lui-même rendu hommage aux Forces combattantes et aux Forces de sécurité intérieure, saluant leur engagement soutenu pour préserver l’unité nationale. Selon lui, l’année 2025 s’est distinguée par une montée en puissance des opérations militaires et par un important renforcement des moyens de défense. Il a expliqué que cette progression s’est traduite par une réorganisation des forces, des sessions de formation intensifiées et l’acquisition d’équipements stratégiques visant à accroître l’efficacité opérationnelle.

Toujours d’après le chef du gouvernement, ces efforts ont permis la reprise graduelle de plusieurs localités auparavant hors de portée de l’État. Il a cité la reconquête de la vallée du Sourou, longtemps restée inaccessible, ainsi que la stabilisation progressive de Diapaga et de Djibo, jadis considérées comme des bastions difficiles à atteindre. Il a ajouté que ces avancées territoriales ont favorisé la relance d’activités économiques, notamment la réouverture de la mine de Boungou, et le rétablissement d’un approvisionnement régulier vers plusieurs zones de l’Est.

Ambitions gouvernementales pour la souveraineté et la défense territoriale du Faso

Le Premier ministre a affirmé que, dans le cadre de la dynamique de la Révolution progressiste populaire, le gouvernement veut faire du Burkina Faso un État pleinement souverain sur son territoire et ses institutions. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le sens du devoir civique chez les citoyens, estimant que cet engagement est crucial face aux défis liés aux influences extérieures et à leurs relais locaux.

Il a également expliqué que l’administration a engagé d’importantes réformes structurelles, notamment un nouveau découpage territorial. Selon lui, deux provinces et quatre régions supplémentaires ont été créées afin d’accroître la présence de l’État dans les zones reconquises. L’objectif, a-t-il précisé, est de consolider le contrôle territorial et de faciliter le retour effectif des services publics essentiels, comme l’éducation et la santé.

Le chef du gouvernement a indiqué que cette stratégie se poursuivra dans les mois à venir, avec l’ambition d’étendre la sécurisation à l’ensemble du territoire national. Il a rappelé que, malgré l’annonce des 74 % du territoire sous contrôle, des difficultés subsistent dans les 26 % de zones encore fragiles ou difficiles d’accès, tout en réaffirmant la détermination des autorités à poursuivre les opérations jusqu’au rétablissement complet du contrôle national.