Mali : Goïta nomme un nouveau chef d'état-major général des armées

Le général d’armée Assimi Goïta a nommé, ce 6 mai 2026, le général de brigade Élisée Jean Dao au poste de chef d’état-major général des Armées maliennes. Par un second décret, l’officier est simultanément promu au grade de général de division.

Ancien chef d’état-major adjoint des armées, Dao était reconnu pour son rôle lors de la bataille de Konna en 2013. Sa nomination fait suite à une recomposition au sommet de l’appareil militaire malien.

Elle intervient quelques jours après la mort du général Sadio Camara, tué le 25 avril 2026 lors d’attaques coordonnées menées par des groupes jihadistes et des rebelles touareg. Ces offensives avaient visé plusieurs positions stratégiques, notamment à Bamako, Kati, Kidal, Sévaré et Gao, constituant le choc sécuritaire le plus grave depuis près de quinze ans.

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Goïta cumule présidence et portefeuille de la Défense

Le 4 mai, par décret, Goïta avait officiellement assumé les fonctions de ministre de la Défense et des Anciens Combattants, concentrant ainsi le commandement suprême des armées et la gestion administrative de la défense entre ses seules mains. Pour l’épauler, le général Oumar Diarra, jusqu’alors chef d’état-major général des armées, avait été nommé ministre délégué auprès du ministère de la Défense. Ce mouvement rendait vacant le poste désormais confié au général Dao.

En cumulant les fonctions de chef de l’État et de ministre de la Défense, Goïta retrouve des prérogatives qu’il endossait déjà entre septembre 2020 et mai 2021, lorsqu’il supervisait les questions sécuritaires en qualité de vice-président de la Transition.