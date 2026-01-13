CAN 2025 : des supporters algériens devant la justice marocaine

La Coupe d’Afrique des nations 2025 entre dans sa phase finale. À quelques heures des demi-finales prévues ce mercredi 14 janvier, la compétition mobilise des milliers de supporters venus de tout le continent, dans une atmosphère marquée par une ferveur intense autour des stades, des fans zones et des grandes villes hôtes. Cette affluence exceptionnelle place les autorités marocaines face à un double impératif : garantir la sécurité de l’événement et veiller au respect strict des lois en vigueur sur l’ensemble du territoire.

C’est dans ce climat de forte mobilisation que des incidents impliquant des supporters algériens ont conduit à des interpellations et à l’ouverture de procédures judiciaires, quelques jours après le match des Fennecs contre le Nigeria. L’information a été rapportée par lobservateur.

CAN 2025 : sécurité et arrestation de supporters algériens

Les services de sécurité marocains ont procédé à l’arrestation d’un supporter algérien apparu dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent l’individu, accompagné d’autres supporters, en train de déchirer des billets de la monnaie nationale marocaine aux abords d’un stade.

Interpellé dans un premier temps à Casablanca, le supporter, détenteur de la nationalité britannique, a été remis aux autorités judiciaires de Marrakech. Placé en garde à vue sur décision du parquet près la Cour d’appel, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon des sources sécuritaires. La diffusion rapide de la vidéo a accéléré l’intervention des forces de l’ordre, déterminées à traiter sans délai ce type de comportement.

Au-delà du cas individuel, les autorités ont renforcé leur vigilance face à la présence de groupes de supporters étrangers dans plusieurs villes hôtes du tournoi. D’autres supporters algériens apparaissent dans la séquence vidéo, ce qui a conduit les services de sécurité à multiplier les contrôles afin d’identifier d’éventuelles infractions similaires.