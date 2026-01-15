CAN 2025 : le Nigeria dénonce l’arbitrage après sa demi-finale face au Maroc

Éliminé en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations de football par le Maroc, pays hôte, le Nigeria a vu sa sortie du tournoi être suivie de vives critiques autour de l’arbitrage. La rencontre s’est jouée dans une atmosphère tendue et s’est conclue aux tirs au but après un long duel sans but. Au cœur de la polémique, des décisions arbitrales jugées contestables par plusieurs acteurs nigérians.

La demi-finale entre le Maroc et le Nigeria était annoncée comme l’un des chocs majeurs de la CAN 2025. Elle a tenu ses promesses en intensité, mais pas en buts. Après 120 minutes d’un combat tactique et physique, les deux sélections se sont neutralisées avant que le Maroc ne s’impose lors de la séance des tirs au but. Si la qualification des Lions de l’Atlas a été célébrée avec ferveur par le public local, la soirée a laissé un goût amer du côté nigérian, où l’attention s’est rapidement déplacée du terrain vers le sifflet de l’arbitre.

L’amertume du Nigeria

Comme l’a rapporté Foot mercato, au coup de sifflet final, plusieurs voix nigérianes se sont élevées pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une accumulation de décisions défavorables. Il a été pointé du doigt la gestion des duels, la distribution des cartons et certaines fautes non sanctionnées, estimant que l’arbitrage n’était pas à la hauteur de l’enjeu d’une demi-finale continentale. Dans les médias du pays, les analyses se sont multipliées, évoquant une frustration grandissante face à des choix arbitrales perçus comme déséquilibrés.

Ces critiques, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont trouvé un écho auprès des supporters des Super Eagles, convaincus que le Nigeria aurait pu connaître un autre sort avec une interprétation différente de certaines actions clés. Cependant, il faut noter que les réactions restent cantonnées au registre médiatique et émotionnel, même si elles traduisent un malaise plus profond.

Durant cette CAN 2025, le Maroc a proposé un football structuré, discipliné et pragmatique, s’appuyant sur une défense solide et une gestion maîtrisée des temps forts et faibles. Le Nigeria, de son côté, s’est distingué par son impact physique, sa vitesse dans les transitions et une capacité à imposer un pressing intense. Les deux équipes ont affiché un niveau de jeu parmi les plus élevés du tournoi, justifiant leur présence dans le dernier carré. Cette opposition de styles, équilibrée et souvent indécise, a renforcé le sentiment nigérian que la rencontre pouvait basculer sur des détails, y compris arbitrales.

Maroc – Nigeria : une rencontre à haute intensité

Pour le Maroc, cette qualification en finale s’inscrit dans la continuité d’un projet sportif ambitieux, nourri par des investissements importants dans les infrastructures et la formation. Jouer à domicile a offert un avantage psychologique certain, avec un public acquis à la cause des Lions de l’Atlas, sans pour autant diminuer la valeur sportive de leur parcours. Le staff marocain a, avant et après la rencontre, appelé à recentrer les débats sur le jeu plutôt que sur l’arbitrage.

Côté nigérian, la déception est d’autant plus grande que l’équipe avait affiché une constance remarquable depuis le début de la compétition. Solides défensivement et efficaces face aux grandes nations du continent, les Super Eagles nourrissaient l’espoir d’un nouveau sacre continental.