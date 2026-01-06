Capture de Maduro : voici la position de la Russie à l’ONU

L’arrestation de Nicolás Maduro a provoqué une onde de choc diplomatique. Le dirigeant vénézuélien a été capturé le 3 janvier 2026 à Caracas lors d’une opération menée par les États-Unis, avant d’être transféré à New York pour y être présenté devant la justice fédérale américaine. Cette intervention directe sur le territoire vénézuélien a rapidement suscité des réactions internationales, dont celle de la Russie, exprimée officiellement au siège des Nations Unies.

Une dénonciation russe à l’ONU après la capture de Nicolás Maduro

À la tribune des Nations Unies, Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie, a condamné l’intervention américaine qualifiée d’acte d’agression contre le Venezuela. Selon Moscou, l’opération menée par Washington constitue une violation directe des principes de souveraineté des États et du droit international.

Le diplomate russe a également averti contre la volonté des États-Unis de se positionner comme arbitre mondial, une démarche jugée incompatible avec le fonctionnement multilatéral de l’ONU. Il a estimé que cette action militaire ciblant un chef d’État en exercice risque d’affaiblir les mécanismes collectifs censés garantir la stabilité internationale.

Moscou met en cause le rôle des États-Unis et le risque de précédent international

Dans son intervention, Vassili Nebenzia a évoqué un retour possible à des pratiques relevant du non-droit, en référence à l’usage de la force pour régler des différends politiques ou judiciaires. La Russie considère que ce type d’opération ouvre la voie à des précédents susceptibles de remettre en cause les règles communes entre États.

Moscou a également dénoncé ce qu’elle décrit comme une relance de logiques assimilées au néocolonialisme, estimant que l’intervention américaine dépasse le cadre judiciaire pour devenir un instrument de pression politique. Ces déclarations ont été relayées par l’agence TASS, qui souligne la fermeté du ton employé par la délégation russe.

La prise de position de la Russie à l’ONU intervient alors que la procédure judiciaire contre Nicolás Maduro suit son cours aux États-Unis. Elle reflète les tensions diplomatiques suscitées par cette arrestation et met en évidence les divergences persistantes entre grandes puissances sur l’usage de la force et le respect des normes internationales.