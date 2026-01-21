Drame en France : un collégien de 13 ans perd la vie après une collision avec un bus scolaire

Un accident tragique a endeuillé la commune d’Arveyres, en Gironde, ce mercredi 21 janvier 2026. Un adolescent de 13 ans, élève au collège Jean Auriac, a été mortellement percuté par un véhicule de transport scolaire du réseau Calibus alors qu’il traversait sur un passage piéton.

Le drame s’est noué aux alentours de 8h15, à quelques mètres seulement de l’établissement scolaire. Le bus, qui assurait la liaison entre Vayres et Arveyres sur la ligne C08, effectuait un virage à l’intersection de la route de Bordeaux et de la rue de l’église lorsque le choc s’est produit. Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur n’aurait pas aperçu le jeune garçon qui s’engageait sur le passage pour piétons. Les secours ont tenté de réanimer la victime pendant près d’une heure, sans succès.

Enquêtes en cours pour déterminer les circonstances exactes

Le procureur de Libourne a ouvert une enquête judiciaire afin d’établir précisément les causes de cet accident mortel. Parallèlement, la Communauté d’Agglomération du Libournais a sollicité la société Transhorizon, exploitante du réseau de transport, pour qu’elle conduise ses propres investigations internes. La collectivité a indiqué que l’entreprise devait se tenir « pleinement à la disposition » des enquêteurs.

Publicité

La conductrice du véhicule, en état de choc, a été prise en charge par les services médicaux. Les parents du collégien, bouleversés par l’annonce du décès de leur fils, ont également dû être transportés vers un établissement hospitalier.

Un dispositif de soutien psychologique déployé au collège

Une trentaine d’élèves voyageaient à bord du bus au moment de la collision. Ces jeunes témoins, ainsi que d’autres collégiens présents aux abords de l’accident, bénéficient désormais d’un accompagnement psychologique. Une cellule de crise a été activée au sein de l’établissement scolaire, permettant aux familles qui le souhaitaient de venir récupérer leurs enfants dans la matinée.

En signe de deuil, la Cali a annulé la cérémonie des vœux au personnel initialement programmée dans la soirée. Dans un communiqué, l’intercommunalité a présenté ses « plus sincères condoléances à la famille de la victime » et lui a exprimé son soutien dans cette épreuve.