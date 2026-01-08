Extraction de l’or : une innovation chinoise à partir des déchets électroniques

L’or occupe depuis des siècles une place singulière dans les sociétés humaines. Métal rare, inaltérable et recherché, il sert à la fois de réserve de valeur, de matière première industrielle et de symbole de richesse. Sa demande reste soutenue, portée par la joaillerie, la finance et des secteurs de pointe comme l’électronique. Mais cette dépendance à l’or pose une question centrale : comment accéder à cette ressource sans accentuer les coûts économiques et environnementaux liés à son extraction traditionnelle ? C’est à ce niveau qu’intervient une avancée scientifique récente, issue de travaux menés en Chine, qui propose une réponse inattendue à partir de déchets longtemps considérés comme sans valeur.

Extraction de l’or à partir des déchets électroniques

Des chercheurs chinois ont mis au point une méthode permettant de récupérer l’or contenu dans les déchets électroniques à un coût nettement inférieur aux standards actuels du marché rapporte The South China Morning Post. L’approche repose sur un procédé chimique capable de traiter des composants très répandus dans les équipements usagés : les unités centrales de traitement des téléphones et ordinateurs, ainsi que les cartes de circuits imprimés présentes dans de nombreux appareils électroménagers.

Contrairement aux méthodes classiques, souvent longues et polluantes, ce procédé agit rapidement. En moins de vingt minutes, les matériaux sont soumis à un lavage chimique qui libère les métaux précieux qu’ils contiennent. Le traitement s’effectue à température ambiante, ce qui limite les besoins énergétiques et réduit la complexité technique du processus. Les résultats annoncés sont significatifs : plus de 98 % de l’or présent dans les processeurs et circuits imprimés peut être récupéré, un taux rarement atteint dans ce type d’opération.

Cette efficacité ne se limite pas à l’or. Le palladium, autre métal précieux largement utilisé dans l’industrie électronique, affiche également un rendement d’extraction élevé, dépassant 93 %. Une performance qui renforce l’intérêt économique du procédé, les déchets électroniques contenant souvent plusieurs métaux de valeur, concentrés dans de faibles volumes.

Déchets électroniques métaux précieux et réduction des impacts environnementaux

Au-delà de la performance technique, cette innovation se distingue par son impact environnemental réduit. Les méthodes traditionnelles d’extraction de l’or, qu’elles soient minières ou issues du recyclage, sont fréquemment associées à l’utilisation de substances très polluantes et à la production de résidus difficiles à traiter. Le nouveau procédé chinois génère, selon ses concepteurs, beaucoup moins de pollution chimique, tout en limitant la dispersion de substances toxiques.

L’enjeu est d’autant plus important que les déchets électroniques représentent un volume croissant à l’échelle mondiale. Téléphones portables, ordinateurs, téléviseurs ou appareils ménagers arrivent massivement en fin de vie, souvent sans être correctement recyclés. Pourtant, ces équipements renferment une concentration de métaux précieux parfois supérieure à celle de certains minerais naturels. En valorisant directement ces composants, la méthode proposée permet de transformer un problème environnemental en ressource exploitable.

Sur le plan économique, le coût annoncé constitue un autre élément clé. Extraire l’or à moins d’un tiers du prix actuel du marché modifie profondément l’équation financière du recyclage électronique. Cela pourrait rendre rentable le traitement de volumes jusqu’ici négligés, notamment les petits appareils et composants jugés peu intéressants par les filières classiques.

Cette approche n’élimine pas la nécessité d’une gestion rigoureuse des déchets, mais elle offre une alternative crédible aux procédés lourds et coûteux. Elle pourrait également encourager une meilleure collecte des équipements usagés, dès lors que leur valeur potentielle devient plus tangible pour les acteurs du recyclage.

Une avancée aux implications immédiates pour l’industrie et le recyclage

L’innovation développée par les scientifiques chinois met en lumière le rôle stratégique de la recherche appliquée dans la gestion des ressources. En s’attaquant directement à la question du rendement, du coût et de la pollution, elle ouvre la voie à des solutions plus efficaces pour récupérer des métaux précieux déjà présents dans l’économie.

Si cette méthode devait être adoptée à plus grande échelle, il est possible qu’elle modifie les pratiques industrielles liées au traitement des déchets électroniques. Les centres de recyclage pourraient intégrer plus facilement l’extraction de l’or et du palladium dans leurs chaînes de traitement, sans recourir à des installations lourdes ou à des températures élevées.