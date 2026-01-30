Festival international des films de femmes 2026 : de belles couleurs s’annoncent avec Canal+

Le Festival international des films de femmes de Cotonou (Fiff Cotonou) prépare une 4ᵉ édition haute en couleurs, prévue du 3 au 7 février 2026, avec le soutien renouvelé de Canal+ Bénin, partenaire engagé du festival depuis sa création.L’annonce officielle a été faite le jeudi 29 janvier 2026 à l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), lors d’une conférence de presse réunissant journalistes et partenaires.

Autour de la table : Cornélia Glèlè, réalisatrice et fondatrice du Fiff Cotonou, Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin, Fatou Kandé Senghor, artiste multidisciplinaire sénégalaise, et William Codjo, directeur général de l’Adac. Depuis 2019, Canal+ accompagne fidèlement le festival avec la même conviction et la même fidélité. Présent lors de la première, de la deuxième et de la troisième édition, Canal+ est à nouveau aux côtés du festival pour cette quatrième édition. Une continuité qui témoigne d’une vision partagée de faire du Bénin un espace de rencontres, de talents et de regards cinématographiques venus d’Afrique et d’ailleurs.

Le Fiff Cotonou s’est imposé, au fil des éditions, comme une plateforme crédible de valorisation du cinéma au féminin. À chaque rendez-vous, le Fiff Cotonou confirme une promesse forte de faire du Bénin un véritable carrefour du cinéma africain, un espace de rencontres, de talents et de regards, porté par la qualité des œuvres présentées et la richesse des invités venus du continent et d’ailleurs.L’édition 2026 bénéficie d’un parrainage et d’une présidence de jury symboliques. « Cette année, nous sommes particulièrement fiers d’accompagner un festival parrainé par Aïssata Maïga, figure majeure du cinéma africain et international, et dont le jury est présidé par Eva Guehi, forte incarnation des antennes Canal+, révélée au grand public à travers la série Les Nounous », à déclaré Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin. Deux trajectoires inspirantes qui incarnent un cinéma exigeant et engagé.

Au-delà de la diffusion d’œuvres, l’enjeu est aussi celui de la formation et de la structuration de la filière. Révéler les talents africains fait partie de l’ADN de Canal+, notamment à travers Canal+University, programme panafricain qui forme chaque année plus de 1 000 jeunes professionnels des métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Des talents béninois reconnus, devant et derrière la caméra, en sont issus, à l’image de Kismath Baguiri et Cornélia Glèlè, illustrant l’impact durable de cet engagement et la volonté de Canal+ de contribuer activement à l’empowerment au féminin.

Cette dynamique se traduit concrètement au Fiff Cotonou 2026 par plusieurs projets structurants. Parmi eux, KinoWendia, accompagné par Canal+ en 2025, dont le film ouvre cette édition, symbole d’un cinéma collectif, audacieux et profondément africain. S’y ajoute une formation en décoration de plateau et accessoires, lancée depuis plusieurs semaines et animée par Fatou Kandé Senghor, contribuant à la professionnalisation des compétences techniques locales.Placée sous le thème « Femme, libérez votre créativité », cette 4ᵉ édition se veut un espace d’expression, de transmission et de reconnaissance. À travers son engagement, Canal+ Bénin réaffirme sa forte conviction de révéler les talents, d’accompagner durablement l’audiovisuel local et de soutenir avec ambition la créativité féminine dans le cinéma africain. Le Fiff Cotonou 2026 entend ainsi continuer à mettre en lumière toute l’étendue du talent des femmes cinéastes, au Bénin et à l’échelle du continent.