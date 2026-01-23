Football : le français Michael Olise va battre un record de Lionel Messi

Avant d’être une ligne statistique presque intouchable, le record de passes décisives de Lionel Messi est le produit d’une saison hors norme. En 2011-2012, sous le maillot du FC Barcelone, l’Argentin avait combiné liberté totale dans le jeu, intelligence collective et précision chirurgicale dans le dernier geste. Utilisé au cœur de l’animation offensive, Messi avait su alterner finition et création, jusqu’à délivrer 30 passes décisives toutes compétitions confondues, un sommet jamais atteint depuis. Quatorze ans plus tard, ce chiffre de référence est désormais directement menacé par un joueur français en pleine ascension.

Michael Olise se dirige vers un record historique de Lionel Messi

À seulement 24 ans, Michael Olise réalise une saison qui le fait basculer dans une autre dimension. Arrivé au Bayern Munich, l’international français s’est rapidement imposé comme l’un des moteurs offensifs du club allemand. Alors que la deuxième partie de la saison 2025-2026 vient à peine de commencer, il affiche déjà 21 passes décisives toutes compétitions confondues. Ce total, atteint bien avant le sprint final, le place sur une trajectoire exceptionnelle.

Ce qui frappe, au-delà des chiffres, c’est la régularité de son impact. Olise est décisif presque chaque semaine, que ce soit par sa qualité de centre, sa vision du jeu entre les lignes ou sa capacité à trouver le bon tempo dans les zones clés. Dans une équipe bavaroise portée vers l’attaque, il s’est affirmé comme un créateur central, capable de faire jouer les autres tout en pesant constamment sur les défenses adverses.

Un international français face à un record vieux de 14 ans

D’après MSN, le record détenu par Lionel Messi depuis 2012 semblait réservé aux saisons irréelles et aux joueurs hors catégorie. Pourtant, Michael Olise est aujourd’hui plus proche que jamais de le faire tomber. Avec encore de nombreux matchs à disputer en championnat, en coupes nationales et sur la scène européenne, la question n’est plus seulement liée à la performance, mais au calendrier.

Ils sont très peu à pouvoir revendiquer avoir fait tomber un record associé au nom de Messi. Olise pourrait rejoindre ce cercle très fermé avant la fin de l’exercice en cours, à condition de maintenir son niveau et sa disponibilité. Devenu l’un des offensifs les plus influents du moment, le Français avance sans bruit excessif mais avec une efficacité constante, transformant chaque rencontre en opportunité de rapprocher un peu plus ce record historique.

Si la saison est encore longue et que rien ne peut être présenté comme acquis, une réalité s’impose déjà : Michael Olise n’est plus seulement un talent prometteur. Il est désormais un acteur majeur du football européen, au point de menacer l’une des références statistiques les plus emblématiques laissées par Lionel Messi.