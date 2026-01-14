France : Jean-Marc Morandini reconnu coupable par la Cour de Cassation pour corruption de mineurs

C’est une décision définitive. En effet, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Jean-Marc Morandini. À travers sa décision, celle-ci a mis un terme à la procédure judiciaire engagée contre l’animateur, confirmant par la même occasion sa condamnation prononcée en appel pour corruption de mineurs.

Plus spécifiquement, la plus haute juridiction française a confirmé la condamnation en appel pour corruption de mineurs à l’encontre de l’animateur officiant désormais sur CNEWS. Les faits portaient sur des échanges de messages et d’images à caractère sexuel, entre l’homme aujourd’hui âgé de 60 ans et des adolescents, entre 2009 et 2016.

Morandini, définitivement condamné dans l’affaire de corruption de mineurs

Celui-ci avait été condamné, en appel à deux ans de prison avec sursis ainsi qu’à une amende de de 20 000 euros. La justice avait aussi maintenu sa décision, selon laquelle il n’avait plus le droit d’exercer une activité professionnelle en contact direct avec des mineurs. En outre, Morandini est inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

Le rejet du pourvoi rend ces sanctions irrévocables. Cette décision, attendue, met un terme à un volet juridique ayant débuté en décembre 2022. À l’époque, le tribunal correctionnel de Paris avait prononcé une peine plus légère, assortie d’un sursis probatoire. L’appel formulé par les conseils de Morandini a ensuite donné lieu à une sanction plus lourde.

Une autre affaire bientôt étudiée par la Cour de cassation

Cette affaire n’est pas la seule à laquelle l’animateur, toujours en poste par ailleurs, a été confronté. En effet, en janvier 2025, celui-ci a été condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel. Les faits concernaient des comédiens âgés de 19 à 26 ans. Là encore, un pourvoi en cassation a été formulé par Morandini et ses équipes. Celui-ci n’a toutefois pas encore été étudié. Il devrait l’être dans les mois à venir.