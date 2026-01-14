France : le rappeur Doums désormais sous contrôle judiciaire

Il y a quelques heures, nous apprenions que le rappeur Doums, 32 ans, était entendu par les forces de police, dans le cadre de faits de violences conjugales. Il aurait eu une altercation avec sa compagne, en présence de ses enfants et du fils qu’il a eu avec l’actrice Adèle Exarchopoulos. À l’issue de sa comparution immédiate, mardi soir, devant le tribunal de Créteil, il été placé sous contrôle judiciaire.

L’artiste avait, auparavant, été interpellé puis placé en garde à vue à Vitry-sur-Seine. Un jugement très rapide était initialement prévu, mais celui-ci n’a finalement pas eu lieu, l’examen du dossier a donc pris un peu de retard. L’affaire sera jugée dans les semaines ou les mois à venir. À ce stade, aucune date n’a encore été validée.

Le rappeur Doums, placé sous contrôle judiciaire

La justice a justifié cette décision, en affirmant qu’ainsi, la victime présumée disposera d’un peu plus de temps pour préparer son dossier et ainsi, la suite dela procédure. L’artiste lui, est libre, mais devra respecter les obligations fixées par le juge, quant à son contrôle judiciaire. En cas de manquement, celui-ci risque l’incercération immédiate.

Le rappeur ne pourra pas entrer en contact avec la plaignante dans le but d’éviter d’éventuelles pressions. Rappelons par ailleurs qu’à ce stade du dossier, la présomption d’innoncence prévaut toujours et Doums est toujours considéré comme étant innocent dans ce dossier, qui a rapidement fuité.

Une affaire jugée ultérieurement

Le procès pourait avoir un impact retentissante. Une éventuelle condamnation aurait d’importantes répercussions sur l’artiste et sa carrière. D’ailleurs, Doums semble en être conscient, contestant fermement l’image qui lui est ici attribuée. Il regrette enfin la médiatisation à outrance de cette affaire, estimant que son statut impliquait un jugement médiatique en sa défaveur. Aucun commentaire n’a toutefois été fait sur le fond des accusations.