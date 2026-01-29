La Chine avertit les USA qu'il est impossible de la contenir

Au mois d’avril, Donald Trump devrait effectivement se rendre en Chine, afin d’y rencontrer le président Xi Jinping. Une visite très attendue, alors que les États-Unis ont plusieurs fois affirmé leur crainte de voir la Chine les rattraper, notamment au niveau économique, mais aussi diplomatique ou militaire.

Récemment, l’annonce d’un possible accord commercial entre Pékin et Ottawa a d’ailleurs fait bondir Washington. Le président Trump a assuré qu’il était, en ce sens, près à imposer des tarifs douaniers de 100% sur les exportations canadiennes, en guise de protestation. Une attaque dénoncée, à la fois par la Chine et par le Canada.

Pékin accuse Washington de trop en faire et refuse de se laisser impressionner

En ce sens, Pékin a tenu à mettre Washington en garde. Par la voix du ministère chinois de la Défense, la Chine a expliqué que les différentes stratégies mises en place par les États-Unis afin de contenir le développement chinois, voire même le bloquer, tant sur le plan économique que militaire (avec Taïwan) est voué à l’échec.

Cette réaction chinoise fait notamment suite à la publication de la Stratégie de défense nationale américaine pour 2026. Dans ce document, Washington semble fixer sa priorité de l’année, à la dissuasion. L’objectif ? Empêcher Pékin d’étendre sa puissance, en s’appuyant notamment sur la dissuasion militaire, plus que sur l’approche purement diplomatique.

Les USA renforcent les positions en Asie

Cela veut-il dire que Washington déploiea son armée, face à une Chine conquérante ? La réponse est non. L’idée est plutôt de renforcer les bases militaires américaines situées en Asie et notamment au Japon. Un axe considéré comme clé pour la stabilité régionale. De son côté, la Chine ne compte pas se laisser impressionner. Les accords commericaux se signent et les exercices militaires se poursuivent, comme cela a été le cas au mois de décembredernier, autour de Taïwan.