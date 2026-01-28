Le Ghana accorde la nationalité à IShowSpeed, le streamer américain

Le streamer américain IShowSpeed, de son vrai nom Darren Jason Watkins Jr., s’est imposé comme l’un des créateurs de contenu les plus suivis au monde, cumulant des dizaines de millions d’abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok. Au cours de sa tournée “Speed Does Africa”, qui a duré près d’un mois et traversé une vingtaine de pays, il a partagé quotidiennement en direct ses expériences avec ses fans. Parmi les moments marquants de ce périple figurent notamment sa célébration de ses 50 millions d’abonnés sur YouTube lors d’un livestream à Lagos (Nigeria), où il a fêté son 21ᵉ anniversaire entouré de supporters enthousiastes. La visite l’a aussi mené à des lieux marquants comme le Bénin, où il a exploré des sites historiques et interagi avec des fans locaux, ainsi que des étapes sportives et culturelles telles que la finale de la CAN au Maroc et des rencontres avec des communautés locales dans des pays comme le Botswana et l’Éthiopie. Cette série de voyages et de rencontres a ouvert une nouvelle étape importante dans son aventure africaine, avec un développement récent qui confirme ses liens étroits avec la région.

Le Ghana reconnaît officiellement IShowSpeed comme citoyen

Au terme de ce voyage à travers le continent, le Ghana a pris une décision historique en accordant la nationalité ghanéenne à IShowSpeed. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa sur le réseau social X, qui a souligné que le gouvernement avait validé cette démarche après avoir confirmé les liens étroits entre le streamer et le pays, notamment grâce à des discussions avec le créateur ghanéen Wode Maya et la vérification de ces connexions.

Lors de son passage à Accra, Speed a été accueilli par des foules importantes et a participé à plusieurs activités locales. Il a pris part à une cérémonie traditionnelle de nommage à Akropong, où on lui a donné le nom Barima Kofi Akuffo, un geste symbolique très respecté dans la culture ghanéenne. Le ministre a salué non seulement IShowSpeed, mais aussi Wode Maya, en rappelant qu’ils avaient déjà reçu des passeports diplomatiques l’année précédente en reconnaissance de leur rôle dans la promotion du Ghana à l’étranger.

Exemples de liens forts avec le Ghana et perspectives immédiates

Plusieurs aspects concrets de la visite de IShowSpeed au Ghana montrent la proximité qu’il a établie avec le pays. Au cours de son séjour, il s’est rendu à Black Star Square, un lieu emblématique pour les Ghanéens, où il a notamment exécuté un backflip spectaculaire en direct, capturant l’attention de ses abonnés autour du monde. Il a aussi exploré des lieux populaires comme les Asenema Waterfalls et Independence Square, et a goûté à des spécialités locales comme le Jollof ghanéen, tout en interagissant avec des créateurs et artistes locaux comme Dancegodlloyd ou l’ancien boxeur Bukom Banku. Ces interactions, relayées sur des plateformes comme TikTok et Instagram, ont généré des millions de vues et des échanges entre jeunes des deux côtés de l’Atlantique.

La décision du gouvernement ghanéen d’accorder la nationalité à un créateur de contenu international n’est pas seulement symbolique : elle peut faciliter de nouvelles collaborations culturelles et médiatiques pour IShowSpeed au Ghana et au‑delà. Elle lui permet d’interagir plus librement avec la scène culturelle locale, d’élargir son rôle de pont entre l’Afrique et ses millions de followers internationaux, et de participer à des projets qui mettent en valeur des traditions, des talents et des expériences africaines.

En célébrant cette attribution de citoyenneté, les autorités ghanéennes ont encouragé IShowSpeed à continuer de valoriser le pays à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur sa forte présence numérique et son attrait auprès d’une audience jeune et diversifiée.