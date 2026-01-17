Législatives 2026 au Bénin : l’UPR et le BR se partagent les sièges au Parlement (Décision)

Les résultats provisoires des élections législatives de janvier 2026 confirment une recomposition parlementaire dominée par deux formations politiques. Selon les chiffres rendus publics le samedi 17 janvier par la Commission électorale nationale autonome (CENA), seules l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) remplissent les conditions légales pour accéder à la répartition des sièges à l’Assemblée nationale.

Avec 41,15 % des suffrages exprimés, l’UPR s’impose comme la première force politique issue de ce scrutin. Le parti obtient 60 sièges de députés, consolidant ainsi sa position majoritaire au sein du Parlement. Il devance le Bloc Républicain, crédité de 36,64 % des voix, qui se voit attribuer 49 sièges.

Cette configuration découle de l’application stricte du Code électoral. Les deux partis ont franchi le seuil requis d’au moins 20 % des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions législatives, condition indispensable pour participer au partage des sièges. Aucun autre parti en lice n’a satisfait à cette exigence.

En revanche, Les Démocrates, malgré un score national de 16,14 %, restent exclus de la répartition parlementaire. Il en est de même pour la Force Cauris pour un Bénin Émergent (4,86 %) et le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (1,21 %), dont les performances électorales demeurent en deçà du seuil légal.

À l’issue de ce double scrutin législatif et communal, organisé simultanément le 11 janvier 2026 sur toute l’étendue du territoire national, la nouvelle Assemblée nationale se dessine donc autour de deux blocs politiques. En attendant la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, cette répartition provisoire donne déjà une lecture claire des équilibres politiques qui structureront la prochaine législature.