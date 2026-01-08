Les États-Unis somment le Venezuela de choisir son camp

L’administration Trump exige de Caracas la rupture de ses liens économiques avec la Chine, la Russie, l’Iran et Cuba comme condition préalable à toute reprise de la production pétrolière. Washington accentue sa pression sur le Venezuela. Selon des informations révélées par ABC News et confirmées par CNN, l’administration américaine a transmis un ultimatum à Delcy Rodríguez, présidente par intérim du pays sud-américain.

Les exigences formulées par la Maison-Blanche comportent deux volets principaux. Caracas doit d’abord rompre ses relations économiques avec quatre nations considérées comme adversaires par Washington : la Chine, la Russie, l’Iran et Cuba. Le Venezuela doit ensuite accepter un partenariat exclusif avec les États-Unis pour l’exploitation et la commercialisation de son pétrole brut.

Une stratégie de pression maximale

Le secrétaire d’État Marco Rubio a détaillé cette stratégie lors d’une réunion à huis clos avec des parlementaires américains. Selon les sources citées par ABC News, le chef de la diplomatie américaine estime que Washington dispose d’un levier considérable : les pétroliers vénézuéliens seraient actuellement pleins, sans possibilité d’acheminer leur cargaison.

Le sénateur Roger Wicker, président de la commission des forces armées du Sénat, a confirmé cette analyse. « Le Venezuela ne peut plus pomper de pétrole brut car il n’y a nulle part où le stocker ni l’envoyer », a-t-il déclaré à ABC News.

L’administration américaine estime que le gouvernement vénézuélien ne dispose que de quelques semaines avant de se retrouver en situation d’insolvabilité financière s’il ne parvient pas à écouler ses réserves pétrolières.

Trente à cinquante millions de barils en jeu

Donald Trump a annoncé mardi que les autorités intérimaires vénézuéliennes accepteraient de transférer aux États-Unis entre trente et cinquante millions de barils de pétrole, destinés à être vendus au prix du marché. Le président américain a précisé que ces fonds seraient placés sous son contrôle afin de « bénéficier aux peuples du Venezuela et des États-Unis ».

La Maison-Blanche n’a pas démenti ces informations. Un haut responsable de l’administration a évoqué la volonté d’exercer « un effet de levier maximal » sur Caracas pour obtenir sa coopération dans plusieurs domaines : l’arrêt de l’immigration illégale, la lutte contre le trafic de drogue et la revitalisation des infrastructures pétrolières.

Réactions internationales

Pékin a vivement réagi à ces exigences. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié la démarche américaine d’« acte de harcèlement typique » constituant une « violation grave du droit international et de la souveraineté du Venezuela ».

Cette pression diplomatique intervient alors que les États-Unis ont récemment saisi un pétrolier battant pavillon russe, le Marinera, dans l’Atlantique Nord. Moscou a dénoncé une violation du droit maritime international.