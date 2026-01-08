Marco Rubio (Somodevilla/Getty Images )

Les États-Unis somment le Venezuela de choisir son camp

par

L’administration Trump exige de Caracas la rupture de ses liens économiques avec la Chine, la Russie, l’Iran et Cuba comme condition préalable à toute reprise de la production pétrolière. Washington accentue sa pression sur le Venezuela. Selon des informations révélées par ABC News et confirmées par CNN, l’administration américaine a transmis un ultimatum à Delcy Rodríguez, présidente par intérim du pays sud-américain.

Les exigences formulées par la Maison-Blanche comportent deux volets principaux. Caracas doit d’abord rompre ses relations économiques avec quatre nations considérées comme adversaires par Washington : la Chine, la Russie, l’Iran et Cuba. Le Venezuela doit ensuite accepter un partenariat exclusif avec les États-Unis pour l’exploitation et la commercialisation de son pétrole brut.

Une stratégie de pression maximale

Le secrétaire d’État Marco Rubio a détaillé cette stratégie lors d’une réunion à huis clos avec des parlementaires américains. Selon les sources citées par ABC News, le chef de la diplomatie américaine estime que Washington dispose d’un levier considérable : les pétroliers vénézuéliens seraient actuellement pleins, sans possibilité d’acheminer leur cargaison.

Publicité

Le sénateur Roger Wicker, président de la commission des forces armées du Sénat, a confirmé cette analyse. « Le Venezuela ne peut plus pomper de pétrole brut car il n’y a nulle part où le stocker ni l’envoyer », a-t-il déclaré à ABC News.

L’administration américaine estime que le gouvernement vénézuélien ne dispose que de quelques semaines avant de se retrouver en situation d’insolvabilité financière s’il ne parvient pas à écouler ses réserves pétrolières.

Trente à cinquante millions de barils en jeu

Donald Trump a annoncé mardi que les autorités intérimaires vénézuéliennes accepteraient de transférer aux États-Unis entre trente et cinquante millions de barils de pétrole, destinés à être vendus au prix du marché. Le président américain a précisé que ces fonds seraient placés sous son contrôle afin de « bénéficier aux peuples du Venezuela et des États-Unis ».

La Maison-Blanche n’a pas démenti ces informations. Un haut responsable de l’administration a évoqué la volonté d’exercer « un effet de levier maximal » sur Caracas pour obtenir sa coopération dans plusieurs domaines : l’arrêt de l’immigration illégale, la lutte contre le trafic de drogue et la revitalisation des infrastructures pétrolières.

Réactions internationales

Pékin a vivement réagi à ces exigences. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié la démarche américaine d’« acte de harcèlement typique » constituant une « violation grave du droit international et de la souveraineté du Venezuela ».

Cette pression diplomatique intervient alors que les États-Unis ont récemment saisi un pétrolier battant pavillon russe, le Marinera, dans l’Atlantique Nord. Moscou a dénoncé une violation du droit maritime international.

Partager : 📘 Facebook ⚡ X 💬 WhatsApp ✈️ Telegram

Laisser un commentaire