Delcy Rodríguez répond à Trump : « Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela »

Samedi 4 janvier 2026, les forces américaines ont mené une opération militaire nocturne à Caracas, capturant Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores. Dès le lendemain de cette intervention spectaculaire, Donald Trump a affirmé lors d’une conférence de presse que les États-Unis allaient désormais « diriger » le Venezuela jusqu’à une « transition sûre et appropriée ». Le président américain a également menacé la nouvelle dirigeante vénézuélienne, avertissant qu’elle « paierait plus cher que Maduro » si elle ne coopérait pas. Face à ces déclarations, Delcy Rodríguez a choisi de répondre publiquement.

La présidente par intérim du Venezuela défend la souveraineté nationale

Mardi, lors d’une allocution télévisée marquant son premier jour officiel à la tête du pays, Delcy Rodríguez a catégoriquement rejeté toute forme de contrôle étranger. « Le gouvernement du Venezuela dirige notre pays, personne d’autre. Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela », a-t-elle déclaré. La présidente par intérim a également salué la résilience de ses concitoyens, affirmant que le peuple vénézuélien restait « ferme et mobilisé » pour défendre la patrie et qu’il « ne se rend pas ».

Cette prise de position tranche avec les premières déclarations de l’administration Trump. Le président américain avait initialement laissé entendre que Rodríguez s’était montrée « gracieuse » lors d’un échange téléphonique avec le secrétaire d’État Marco Rubio, suggérant qu’elle collaborerait avec Washington. Rubio a depuis nuancé les propos présidentiels, expliquant que les États-Unis comptaient plutôt influencer la « direction » politique du pays et utiliser les sanctions pour obtenir un accès élargi à l’industrie pétrolière vénézuélienne.

Maduro plaide non coupable devant un tribunal de New York

Pendant que Rodríguez affirmait l’indépendance de son gouvernement, Nicolás Maduro comparaissait devant un tribunal fédéral de Manhattan. L’ancien président a plaidé non coupable aux accusations de trafic de drogue et de narcoterrorisme qui pesaient contre lui depuis 2020. Se décrivant comme un « prisonnier de guerre », il restera incarcéré à New York jusqu’à sa prochaine audience, fixée au 17 mars prochain. Son épouse Cilia Flores fait également face à des charges similaires.

L’opération américaine a coûté la vie à 55 militaires, dont 24 soldats vénézuéliens et 32 membres des forces cubaines présentes sur place. Delcy Rodríguez a décrété une semaine de deuil national en leur mémoire. Le procureur général vénézuélien Tarek William Saab a qualifié l’intervention d’« acte illégal d’agression armée de nature terroriste », réclamant la libération immédiate du couple présidentiel.

À 56 ans, Rodríguez dispose constitutionnellement de 90 jours d’intérim, une période que l’Assemblée nationale peut prolonger de trois mois supplémentaires. La Constitution vénézuélienne exige la convocation d’élections dans les 30 jours suivant une déclaration de vacance présidentielle, une mesure qui n’a pas encore été prononcée. Les prochaines semaines détermineront si le Venezuela s’oriente vers un dialogue avec Washington ou maintient sa posture de résistance.