Musique : les trois artistes qui ont généré le plus de revenus en 2025

L’année 2025 a confirmé la puissance économique de l’industrie musicale mondiale. Entre tournées à guichets fermés, ventes d’albums, streaming massif et contrats commerciaux, certains artistes ont généré des revenus spectaculaires. Selon le classement annuel publié par Forbes, trois figures majeures se distinguent nettement : The Weeknd, Taylor Swift et Beyoncé, qui occupent respectivement les première, deuxième et troisième places des musiciens les mieux payés de l’année.

The Weeknd, roi incontesté des revenus musicaux

Avec des gains estimés à 298 millions de dollars, The Weeknd s’impose comme l’artiste ayant généré le plus de revenus en 2025. Le chanteur canadien a bénéficié du succès mondial de sa tournée After Hours Til Dawn, qui a attiré des millions de fans à travers plusieurs continents. Les ventes de billets, le merchandising et les performances scéniques ont constitué l’essentiel de ses revenus.

À cela s’ajoutent des recettes solides issues du streaming, de la vente de son catalogue musical et de divers partenariats commerciaux. Cette combinaison entre succès artistique et stratégie financière maîtrisée a permis à The Weeknd de dominer largement le classement.

Taylor Swift, une machine à succès toujours aussi rentable

En deuxième position, Taylor Swift totalise environ 202 millions de dollars de revenus en 2025. La star américaine continue de capitaliser sur une base de fans extrêmement fidèle, qui soutient massivement ses projets musicaux, ses tournées et ses produits dérivés.

Ses concerts affichent régulièrement complet, tandis que ses albums et rééditions rencontrent un fort succès sur les plateformes de streaming. En parallèle, Taylor Swift a su développer sa présence médiatique à travers des projets audiovisuels et des partenariats stratégiques, renforçant ainsi ses sources de revenus.

Son modèle économique, fondé sur le contrôle de ses œuvres et la valorisation de son image, reste l’un des plus efficaces de l’industrie.

Beyoncé, une année record et une consécration financière

Avec 148 millions de dollars générés en 2025, Beyoncé complète le podium. L’artiste américaine a marqué l’année grâce à une tournée mondiale à succès, notamment portée par son projet Cowboy Carter, qui a élargi son influence dans l’univers de la musique country.

Au-delà de la scène, Beyoncé poursuit une stratégie de diversification réussie : mode, cinéma, partenariats de marques et exploitation de son catalogue musical contribuent largement à ses performances financières. Cette dynamique lui a permis de consolider sa place parmi les artistes les plus influents et les plus riches de la planète.

Un classement révélateur des nouvelles dynamiques de l’industrie

Le Top 3 de 2025 met en évidence une réalité claire : les tournées restent le principal moteur de revenus, mais elles sont désormais complétées par une exploitation intelligente des catalogues musicaux, du streaming et de l’image de marque des artistes.

The Weeknd, Taylor Swift et Beyoncé illustrent parfaitement cette évolution. Leur succès ne repose pas uniquement sur la musique, mais sur une vision globale de leur carrière, mêlant création artistique, stratégie commerciale et présence médiatique. À l’aube de 2026, ce classement confirme que l’économie de la musique est plus que jamais dominée par les artistes capables de transformer leur notoriété en véritable empire financier.

📊 Classement Forbes 2025 – Les trois artistes ayant généré le plus de revenus