Nigeria : la tentative de coup d'État confirmée, les officiers bientôt face à la justice

En octobre 2025, les autorités nigérianes ont révélé l’arrestation de seize officiers militaires soupçonnés de complot visant à renverser le président Bola Tinubu. Ces militaires, initialement présentés comme ayant commis des « actes d’indiscipline », se retrouvent désormais au cœur d’une affaire d’envergure majeure. Après une enquête approfondie menée par un comité dédié, les forces armées nigérianes ont confirmé publiquement l’existence d’un plan conspiratif contre le gouvernement en place.

Enquête militaire nigériane révélant le complot contre Tinubu

Le général de brigade Samaila Uba, directeur du service d’information de la défense des forces armées nigérianes, a communiqué les conclusions de l’enquête dans un communiqué officiel diffusé lundi. Selon ses déclarations, l’investigation a identifié plusieurs officiers impliqués dans une tentative de déstabilisation du régime présidentiel. Ces militaires auraient agi en violation flagrante des principes éthiques, des valeurs fondamentales et des normes professionnelles attendues au sein de l’institution militaire nigériane.

L’enquête a révélé un projet clairement articulé visant à orchestrer un changement de pouvoir anticonstitutionnel. Les conclusions établissent que les officiers incriminés avaient élaboré des plans précis pour exécuter leur intention de renverser le gouvernement du pays d’Afrique de l’Ouest. Cette découverte revêt une importance capitale pour la stabilité institutionnelle du Nigeria et démontre l’importance de la vigilance dans les structures de sécurité.

Publicité

Procédures judiciaires militaires et implications pour les forces armées nigérianes

Les officiers reconnus responsables du complot comparaîtront devant un panel judiciaire militaire, où ils seront traduits en justice selon les procédures spécifiques au code militaire du Nigeria. Cette démarche judiciaire s’insère dans un cadre législatif strict qui encadre les infractions commises au sein des forces armées.

Cette décision marque un tournant dans la gestion des crises de gouvernance au Nigeria. En traduisant les responsables en justice plutôt que de les réhabiliter discrètement, les autorités démontrent leur engagement envers l’application de la loi. Le jugement de ces officiers militaires réaffirmera le principe fondamental selon lequel nul, quel que soit son rang ou sa position, n’est au-dessus de la justice.