Ouidah : l’exposition immersive Kancícà clôturée le 31 janvier

Lancée le 13 janvier 2026 à la Maison de la culture de Ouidah, l’exposition immersive Kancícà va connaitre son épilogue le 31 janvier 2026. Pour l’instant, les visites se tiennent du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. L’accès est libre et gratuit, avec toutefois une réservation recommandée en ligne via billetterie.adac.bj.

Organisée par l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), MansA – Maison des mondes africains, Dream Feel Factory, avec le soutien de l’Institut français du Bénin et d’autres partenaires institutionnels, l’exposition s’inscrit dans une dynamique de coopération culturelle internationale entre le Bénin, la France et le Brésil.

Kancícà, qui signifie « lien » en langue fon, est une œuvre afro-atlantique qui explore, à travers les technologies immersives, les mémoires, spiritualités et trajectoires partagées entre l’Afrique et ses diasporas. Conçue comme un conte immersif, elle suit la quête de Dotou, jeune cartographe initiée au Vodun, partie sur les traces de la reine Na Agontimé, figure du royaume du Danxomè déportée au Brésil au XVIIIᵉ siècle.

Mêlant animation 3D, théâtre d’ombres, cartographie dessinée à la main et projection sous dôme, l’œuvre propose une traversée historique, spirituelle et sensible de l’Atlantique noir. Pour ses initiateurs, il s’agit d’un geste artistique, pédagogique et mémoriel visant à proposer une relecture du passé depuis le continent africain.

À Ouidah, ville à forte charge historique, l’exposition se veut un espace de dialogue entre art, mémoire et technologie. Elle connaîtra son épilogue le 31 janvier 2026, après plusieurs semaines de médiation culturelle destinées à un large public, notamment aux jeunes.