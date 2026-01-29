Pour les USA, l'Europe se tire une balle dans le pied avec l'Inde

Il y a quelques jours, l’Union européenne confirmait signer unnouvel accord commercial et diplomatique avec l’Inde. Cet accord prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane dans de nombreux secteurs (notamment informatique ou dans l’ingénieurie).

Cet accord prévoit également de créer une vaste zone de libre-échange qui concernerait environ 2 milliards de personnes. Globalement, cela facilitera les échanges entre les deux pays, que ce soit commerciaux (jusqu’à 4 milliards d’économies sont attendues pour les entreprises européennes) et les individus.

Un accord commericla unique, discuté pendant près de vingt ans

Un accord que Washington estime être totalement inutile. En effet, ce rapprochement économique est particulièrement mal perçu par les États-Unis, pour qui Bruxelles se tire une balle dans le pied. En effet, la Maison-Blanche estime que cet accord boostera les échanges de pétrole entre l’UE et l’Inde.

Or, une partie du pétrole indien provient directement de la Russie. En d’autres termes, l’Union européenne impose des sanctions à l’encontre de Moscou, n’achète plus directement ses hydrocarbures mais se dédit en investissant dans le pétrole indien, lui-même d’origine russe.

Les USA critiquent ouvertement l’accord commercial

Pour le Trésor américain, cette stratégie européenne affaiblirait la cohérence des sanctions mises en place contre la Russie. Interrogé à ce sujet, Scott Bessent estime que les choix commerciaux de l’Union européenne entrent en contradiction avec son discours politique sur la guerre en Ukraine.

L’Ukraine pourrait d’ailleurs elle aussi appeler à des vérifications, pour ne pas que ses partenaires ne financent Moscou et ne lui permettent donc de poursuivre ses bombardements. Moscou peut déjà compter sur Pékin pour lui fournir du matériel et des équipements, ce qui irrite passablement les diplomates ukrainiens. Dans ce contexte, savoir que l’Europe agit elle aussi contre les intérêts de Kiev pourrait avoir un très lourd impact sur la suite du conflit.