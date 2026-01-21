Renforcement des effectifs : les Forces armées béninoises recrutent 100 spécialistes mécaniciens, conducteurs et techniciens

Le chef d’état-major général des Forces armées béninoises (Fab) a annoncé l’organisation, au titre de l’année 2026, d’un concours de recrutement sur titre de 100 spécialistes, dans le cadre du renforcement des effectifs de l’institution militaire. Ce recrutement vise à répondre aux besoins techniques des Forces armées béninoises à travers l’intégration de profils qualifiés.

Selon le communiqué officiel, les postes ouverts concernent 40 mécaniciens automobiles, 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds, 10 électriciens automobiles ainsi que 10 maintenanciers de groupes électrogènes et d’installations solaires. Les citoyens béninois désireux de prendre part à ce concours sont invités à déposer leur dossier de candidature dans l’une des 12 préfectures du Bénin, du lundi 19 janvier au vendredi 6 février 2026.

Les candidats doivent remplir plusieurs conditions, notamment être de nationalité béninoise, jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et ne faire l’objet d’aucune incapacité prévue par la loi. Ils doivent être âgés de 18 ans au moins au 31 décembre 2026, c’est-à-dire être nés au plus tôt le 31 décembre 2008, et de 30 ans au plus au 1er janvier 2026, soit être nés au plus tard le 1er janvier 1996. La limite supérieure d’âge est toutefois portée à 32 ans pour les démobilisés de la classe 2015. Les candidats ne doivent être ni agents de l’État ni anciens militaires radiés, et doivent présenter une bonne constitution physique ainsi qu’une aptitude médicale reconnue.

Sur le plan des qualifications, les postulants doivent être détenteurs du Certificat de qualification au métier (Cqm), du Certificat de qualification professionnelle (Cqp) ou du Certificat d’aptitude professionnelle (Cap) pour les spécialités techniques concernées. Les conducteurs de véhicules légers ou lourds doivent en outre être titulaires du permis de conduire B ou du permis C, selon le cas.

Le dossier de candidature comprend une fiche individuelle de renseignements à retirer dans les centres d’inscription, une copie de l’acte de naissance sécurisé, une copie du Certificat d’identification personnelle (CIP), de la carte d’identité biométrique ou du passeport en cours de validité, une copie du certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, ainsi qu’une copie du diplôme professionnel requis. Il doit également comporter une copie du permis de conduire B ou C, un certificat de résidence, un certificat médical d’aptitude physique délivré par un médecin inscrit à l’Ordre national des médecins du Bénin, ainsi qu’un certificat, une attestation de position militaire à retirer dans les centres d’inscription.

Le concours se déroulera en quatre phases successives. La première phase est consacrée aux épreuves pratiques éliminatoires destinées à évaluer les candidats dans leurs spécialités respectives. Ces épreuves se tiendront dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitingou. Les candidats retenus à l’issue de cette étape seront autorisés à participer à la deuxième phase, qui porte sur l’épreuve sportive.

Cette épreuve sportive consistera en une course d’endurance de quatre kilomètres pour les filles et de six kilomètres pour les garçons, et se déroulera dans les mêmes villes. Les candidats admis à l’issue de cette phase seront convoqués pour la troisième étape, à savoir l’entretien de recrutement, comprenant une séance de sensibilisation suivie d’une phase de questions-réponses.

La quatrième et dernière phase est la visite médicale d’aptitude, réservée aux candidats retenus après l’entretien de recrutement. Elle se déroulera dans les Centres médico-sociaux des garnisons de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Parakou et Natitingou. Les dates précises de déroulement des différentes phases du concours seront communiquées ultérieurement par l’État-Major général des Forces Armées Béninoises.