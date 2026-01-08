Sénégal : L’État généralise l’indemnité de logement après des années de revendications

Après plusieurs années de revendications sociales, l’État sénégalais a adopté un décret généralisant l’indemnité représentative de logement. La mesure vise à rétablir l’équité au sein de la fonction publique et à améliorer les conditions de vie des agents jusque-là exclus de ce dispositif.

Correction d’une rupture d’égalité salariale

Pendant longtemps, l’indemnité de logement n’a bénéficié qu’à certaines catégories d’agents, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Cette approche sectorielle a progressivement créé un déséquilibre dans le système de rémunération. Environ 7 % des agents de l’État, fonctionnaires comme non fonctionnaires, restaient exclus de cette indemnité malgré des contraintes similaires liées au coût du logement.

Le décret signé le 7 janvier 2026 met fin à cette situation en instituant une indemnité représentative de logement pour tous les agents non logés et ne disposant pas déjà d’avantages statutaires équivalents. Le montant mensuel est fixé à 100 000 francs CFA, net d’impôts. L’exécution de la mesure est confiée au ministère des Finances et du Budget, avec une publication prévue au Journal officiel.

Par cette décision, l’État affirme sa volonté d’harmoniser les conditions de rémunération et de reconnaître le logement comme une charge commune à l’ensemble des agents publics.

Revendications syndicales

Cette annonce intervient après plusieurs tensions sociales, notamment dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de la santé avait, en décembre, observé une grève de 48 heures pour réclamer, entre autres, la généralisation des indemnités de logement et le recrutement du personnel contractuel. Ces revendications avaient été exprimées lors d’assemblées générales tenues dans différents établissements sanitaires.

La généralisation de l’indemnité répond ainsi à l’un des points centraux des plateformes syndicales. Elle s’inscrit dans les engagements pris par l’État dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale, qui vise à consolider le dialogue social et la cohésion au sein de la fonction publique.

Avec ce décret, les autorités sénégalaises posent un acte attendu en faveur de l’équité salariale. La généralisation de l’indemnité de logement constitue une avancée significative, même si l’attention reste désormais tournée vers son application effective et son impact réel sur la stabilité sociale.