Sénégal : à quoi servira la nouvelle sphère ministérielle inaugurée à Diamniadio ?

La Société de gestion du patrimoine bâti de l’État (SOGEPA SN) a officiellement remis les clés de la troisième sphère ministérielle de Diamniadio à l’État du Sénégal, ce mardi 19 mai 2026. Le complexe administratif, d’une superficie de près de 20 000 m², est destiné à regrouper plusieurs départements ministériels jusqu’ici dispersés.

Trois ministères appelés à s’y installer

Le bâtiment se compose de quatre immeubles de huit étages chacun, offrant 640 postes de travail. Les ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que celui de l’Emploi et de la Formation professionnelle, sont désignés pour occuper le site, selon les informations communiquées lors de la cérémonie de remise.

Au-delà des espaces de bureaux, l’infrastructure intègre des équipements à usage quotidien comme des restaurants ou pharmacies. Le transfert effectif des ministères concernés vers ce nouveau site n’a pas encore été précisé par les autorités à l’issue de la cérémonie d’inauguration.

La troisième d’une série engagée depuis plusieurs années

Cette livraison prolonge un programme de décentralisation administrative vers Diamniadio, ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de Dakar, dont les deux premières sphères ministérielles sont déjà opérationnelles baptisées Ousmane Tanor Dieng et Habib Thiam. Elles permettent une rationnalisation des dépenses pour de ministères généralement installés dans le centre de la capitale et demeurant sous location.

La troisième sphère s’ajoute ainsi à un pôle administratif qui concentre désormais une part significative de l’appareil gouvernemental sénégalais hors de la capitale historique. La date d’installation effective des ministères désignés dans les nouveaux locaux reste à confirmer par les services concernés.