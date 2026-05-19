Sénégal : Les lions dans le groupe J avec le Mozambique, l'Ethiopie et le Soudan

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 a placé le Sénégal dans le groupe J, aux côtés du Mozambique, du Soudan et de l’Éthiopie. L’opération s’est déroulée sous l’égide de la Confédération africaine de football (CAF), avec la participation de quatre anciennes figures du football continental : l’Ivoirien Max-Alain Gradel, le Nigérian William Troost-Ekong, l’Égyptien Essam El Hadary et le Congolais Trésor Mputu.

Les lions partent favoris

Au total, 48 sélections nationales sont engagées dans ces éliminatoires, réparties en douze groupes de quatre équipes. Les trois pays hôtes de la compétition — le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda — sont intégrés dans le processus qualificatif. La CAN 2027 est prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 en Afrique de l’Est.

Les trois équipes qui accompagnent le Sénégal dans le groupe J ne figurent pas parmi les nations habituellement classées en tête du football africain. Le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie ont des présences irrégulières en phase finale de CAN, ce qui fait des Lions de la Teranga les favoris attendus de cette poule pour la qualification.

D’autres groupes présentent des confrontations plus serrées entre nations de premier plan : le groupe C oppose la Côte d’Ivoire au Ghana, tandis que le groupe A place le Maroc face au Gabon.

Un tirage qui intervient dans une séquence historique pour les Lions

Le Sénégal aborde ces éliminatoires en tant que champion d’Afrique en titre, après son sacre lors de la CAN 2025, dont la finale s’est jouée le 18 janvier 2026 au Maroc. Ce deuxième titre continental de l’histoire des Lions fait suite au premier, remporté lors de la CAN 2021 organisée au Cameroun. Entre ces deux sacres, la sélection sénégalaise avait été éliminée dès les huitièmes de finale de la CAN 2023, disputée en Côte d’Ivoire.

La finale de la CAN 2025 n’est toutefois pas encore définitivement close sur le plan institutionnel : le Maroc a introduit un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), dont la décision n’a pas encore été rendue publique à ce jour.