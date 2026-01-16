UE : six pays retirés de la liste des juridictions financières à haut risque

L’Union européenne a officiellement retiré le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique et la Tanzanie de sa liste des pays considérés comme présentant un risque élevé en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette décision rapportée par The Cable, annoncée à Bruxelles, marque une évolution notable dans l’évaluation des dispositifs financiers de plusieurs États africains. Elle intervient après des réformes jugées suffisantes par les autorités européennes. L’enjeu central reste la crédibilité des systèmes de contrôle financier et leur impact sur les échanges économiques internationaux. Cette mise à jour pourrait influencer les relations bancaires, les investissements et la coopération financière entre l’UE et ces pays.

L’Union européenne a procédé à une révision de sa liste des « juridictions de pays tiers à haut risque », un outil utilisé pour identifier les États dont les cadres de lutte contre les flux financiers illicites présentent des faiblesses. À l’issue de cet exercice, six pays africains ont été retirés de ce classement, signe d’une amélioration reconnue de leurs mécanismes de surveillance et de contrôle. Le Nigéria et l’Afrique du Sud, deux poids lourds économiques du continent, figurent parmi les États concernés, aux côtés du Burkina Faso, du Mali, du Mozambique et de la Tanzanie. Cette décision implique que les institutions financières européennes ne sont plus tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcée systématiques pour les transactions en provenance de ces pays, même si des contrôles standards restent en vigueur.

Ce retrait reflète l’évaluation menée par la Commission européenne, qui s’appuie sur les travaux du Groupe d’action financière (GAFI) et sur ses propres analyses. Les autorités estiment que les pays concernés ont mis en œuvre des réformes substantielles pour renforcer leurs cadres juridiques, améliorer la traçabilité des flux financiers et accroître la coopération entre les services chargés de la lutte contre la criminalité économique. Pour plusieurs États africains, cette reconnaissance représente aussi un signal politique important, car elle contribue à redorer leur image auprès des partenaires internationaux et des investisseurs étrangers.

Des réformes financières sous surveillance européenne

Le Nigéria, une des puissances économiques d’Afrique, faisait depuis plusieurs années l’objet d’une attention particulière en raison de la vulnérabilité de certains segments de son système financier. Les autorités nigérianes ont toutefois renforcé leurs dispositifs de contrôle, notamment à travers une meilleure supervision des institutions bancaires, la modernisation des outils de déclaration des transactions suspectes et une coopération accrue entre les agences nationales chargées de la lutte contre les crimes financiers. Ces efforts ont été jugés suffisants pour justifier son retrait de la liste européenne.

L’Afrique du Sud, de son côté, a également entrepris des réformes structurelles. Le pays avait été confronté à des critiques liées à l’efficacité de ses mécanismes de prévention du blanchiment et au traitement des affaires de corruption financière. Des ajustements législatifs, un renforcement des capacités de ses autorités de régulation et une meilleure coordination entre les acteurs publics ont permis de répondre à une partie de ces préoccupations. La décision de l’UE constitue ainsi une reconnaissance des progrès accomplis, même si la vigilance reste de mise.

Pour les autres pays concernés, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique et la Tanzanie, la sortie de la liste traduit également une amélioration des cadres institutionnels. Ces États ont revu leurs lois, renforcé les sanctions contre les infractions financières et mis en place des mécanismes de contrôle plus rigoureux dans leurs systèmes bancaires et non bancaires. L’objectif commun reste de limiter les circuits informels et d’assainir les flux financiers.

Lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

À l’échelle internationale, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme constitue un enjeu central pour la stabilité économique et la sécurité globale. Ces pratiques permettent à des réseaux criminels de dissimuler l’origine de fonds issus d’activités illégales et à des organisations extrémistes de financer leurs opérations. Pour y faire face, les États ont progressivement mis en place des cadres juridiques harmonisés, sous l’impulsion d’organismes comme le GAFI, les Nations unies et les grandes institutions financières internationales.

Les gouvernements sont tenus d’adopter des lois strictes, d’imposer aux banques et aux institutions financières des obligations de vigilance, et de sanctionner les manquements. Les mécanismes incluent l’identification des clients, la déclaration des opérations suspectes, la traçabilité des transactions et la coopération transfrontalière entre services de renseignement financier. Ces exigences visent à rendre plus difficile l’utilisation des systèmes bancaires pour des activités illicites et à renforcer la transparence des flux de capitaux.

Pour les pays en développement, la mise en conformité avec ces standards représente souvent un défi. Elle nécessite des investissements dans les infrastructures numériques, la formation des agents de contrôle et l’adaptation des cadres législatifs. Toutefois, le respect de ces normes conditionne l’accès aux marchés financiers internationaux, la confiance des partenaires étrangers et la fluidité des échanges économiques. Le retrait de certains États africains de la liste européenne illustre ainsi l’importance stratégique de ces réformes pour leur intégration financière.

Conséquences économiques et diplomatiques pour les pays africains concernés

La sortie de la liste des juridictions à haut risque peut avoir plusieurs effets concrets. Sur le plan financier, elle pourrait faciliter les transactions internationales en réduisant les procédures de contrôle renforcées imposées aux banques européennes. Cela peut, à terme, contribuer à améliorer la fluidité des échanges commerciaux, des investissements et des transferts de fonds, notamment pour les entreprises opérant entre l’Afrique et l’Europe.

Sur le plan diplomatique, cette décision envoie un signal positif aux partenaires internationaux. Elle témoigne d’une reconnaissance des efforts consentis par les autorités africaines pour se conformer aux normes internationales. Pour certains pays, il s’agit aussi d’un levier pour renforcer leur crédibilité dans les négociations économiques et attirer de nouveaux partenaires financiers.

Cependant, ce retrait ne signifie pas la fin des exigences en matière de contrôle. Les États concernés restent soumis aux évaluations périodiques et doivent poursuivre leurs efforts pour maintenir des systèmes efficaces et transparents. Les autorités européennes rappellent régulièrement que la lutte contre les flux financiers illicites est un processus continu, qui nécessite une adaptation constante face à l’évolution des méthodes utilisées par les réseaux criminels.