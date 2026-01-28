UEMOA : le Mali devient la 1ère puissance militaire, la Côte d’Ivoire perd sa place

Depuis plusieurs années, les forces armées des pays membres de l’UEMOA montrent des profils très variés, reflétant à la fois leurs moyens financiers, leurs équipements et leurs priorités sécuritaires. Le Mali, la Côte d’Ivoire et le Niger dominaient traditionnellement le classement régional, tandis que le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin occupaient des positions intermédiaires. Ces écarts se traduisent aussi sur le plan continental et mondial, où l’écart entre les nations les plus armées et les autres reste significatif.

Mali, nouvelle tête de l’UEMOA et force montante en Afrique de l’Ouest

Le classement 2026 établi par Global Firepower place désormais le Mali en tête des forces militaires de l’UEMOA avec un indice de puissance (PwrIndx: 2.2598), détrônant la Côte d’Ivoire (PwrIndx: 2.3884). Selon l’indice composite “Power Index”, qui repose sur une soixantaine de critères allant des effectifs aux équipements, Bamako occupe la 17ᵉ place africaine et le 104ᵉ rang mondial. Ce basculement marque un tournant dans l’équilibre régional, faisant du Mali la deuxième puissance militaire de l’Afrique de l’Ouest, derrière le Nigeria. Le pays devance ainsi le Niger, désormais troisième de l’Union et 26ᵉ en Afrique, tandis que la Côte d’Ivoire descend au 20ᵉ rang continental.

Sénégal, Burkina Faso et Bénin maintiennent leur présence mais restent en retrait

Juste derrière le trio de tête, le Sénégal (PwrIndx: 2.8925), le Burkina Faso (PwrIndx: 2.9213) et le Bénin (PwrIndx: 3.8963) occupent respectivement les 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ places au sein de l’UEMOA. À l’échelle africaine, ils se situent aux 29ᵉ, 30ᵉ et 35ᵉ rangs, tandis que dans le classement mondial, ils apparaissent entre les 126ᵉ et 138ᵉ positions. Ces résultats traduisent des capacités militaires plus modestes comparées aux pays leaders de la région, mais ces États jouent néanmoins un rôle clé dans la sécurité ouest-africaine grâce à leurs forces nationales et à leur implication dans des missions régionales, comme celles orchestrées par la CEDEAO ou la Multinational Joint Task Force contre les groupes armés transfrontaliers.

Publicité

Ce classement montre la complexité de l’évaluation militaire. L’indice Global Firepower ne se limite pas au nombre de soldats ; il prend en compte la qualité de l’armement, la logistique, la capacité de projection et la résistance opérationnelle, offrant ainsi une mesure plus complète de la puissance relative des forces de l’Union. Le Togo et la Guinée‑Bissau ne figurent pas dans le classement 2026 de Global Firepower. Cela tient au fait que leurs forces militaires n’ont pas été incluses ou que les données disponibles n’étaient pas suffisamment complètes pour être évaluées.

Cette redistribution des positions militaires dans l’UEMOA pourrait influencer la manière dont les États coordonnent leurs interventions sécuritaires et coopèrent sur les questions transfrontalières. La montée du Mali en tête du classement renforce son poids dans la région, tandis que la Côte d’Ivoire et le Niger devront consolider leurs forces pour maintenir leur influence. Pour les pays comme le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin, les défis résident dans l’optimisation de leurs ressources et la participation aux missions régionales afin de garantir leur sécurité et celle de leurs voisins.

Classement militaire des pays de l’UEMOA 2026