Attaques au Mali : l'AES entre en scène, quel impact sur le terrain ?

Le 25 avril 2026, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), branche sahélienne d’Al-Qaïda, et le Front de libération de l’Azawad (FLA), coalition séparatiste touarègue, ont frappé simultanément six villes maliennes — Bamako, Kati, Gao, Ménaka, Sévaré et Kidal — dans l’offensive la plus coordonnée depuis la rébellion de 2012. Dès les premières heures, le porte-parole du FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, a revendiqué le contrôle de positions à Kidal et Gao, tout en appelant explicitement les autorités du Burkina Faso et du Niger à « rester à l’écart des événements en cours au Mali ». Un signal révélateur : les assaillants ne souhaitaient manifestement pas élargir le front à plusieurs pays simultanément. L’Alliance des États du Sahel (AES) n’a pas suivi cet appel.

Une force unifiée qui monte en puissance

La création de l’AES et l’opérationnalisation progressive d’une force conjointe, adossée à la charte du Liptako-Gourma, traduisent une volonté de mutualiser les capacités sécuritaires entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette dynamique prenait encore forme au moment des attaques : la force conjointe venait d’être portée de 5 000 à 15 000 hommes à la mi-avril 2026, soit quelques jours seulement avant l’offensive. C’est dans ce cadre encore en consolidation que Niamey a confirmé jeudi soir, à l’issue d’un conseil des ministres, que des frappes aériennes avaient été conduites sur Gao, Ménaka et Kidal dans les heures ayant suivi les attaques.

L’attaque a par ailleurs coûté la vie au général Sadio Camara, ministre malien de la Défense, tué par un véhicule piégé dans sa résidence de Kati. Le chef du renseignement militaire, Modibo Koné, a été blessé dans les mêmes circonstances. Kidal, reprise par les Forces armées maliennes (FAMA) et les mercenaires russes de l’Africa Corps en 2023, est repassée sous contrôle du FLA dès les premières heures. Les forces russes ont négocié un retrait vers le sud, sous escorte du FLA, selon Al Jazeera.

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Ce que l’entrée en jeu de l’AES pourrait changer

L’appel du FLA à l’abstention des voisins du Mali n’est pas anodin. Le GSIM et le FLA ont démontré une capacité à transformer stratégiquement le conflit, au-delà d’une simple intensification de la violence. Face à un seul pays, cette stratégie a produit des résultats. Face à une coalition de trois États disposant d’une force unifiée de 15 000 hommes, l’équation serait différente. Si l’AES parvient à coordonner efficacement ses moyens militaires, aériens et de renseignement, elle pourrait modifier substantiellement le rapport de force dans le nord malien.

Selon le rapport 2026 du Global Firepower, le Mali se positionne parmi les armées les plus structurées de la sous-région, classé deuxième après le Nigéria. Adossée aux capacités du Burkina Faso et du Niger, cette puissance combinée représente un adversaire d’une nature différente pour les groupes armés. Le Burkina Faso a d’ores et déjà renforcé son dispositif sécuritaire intérieur avec l’opération Wibga-2, en réponse aux risques de débordement régional.

L’alliance entre le GSIM et le FLA s’apparente davantage à une coordination circonstancielle qu’à une fusion idéologique durable, ce qui pourrait fragiliser leur cohésion face à une riposte prolongée et multilatérale. Le Conseil supérieur de la défense nationale du Mali, convoqué par le président de la transition Assimi Goïta après les attaques, doit préciser les orientations stratégiques communes pour la suite des opérations.