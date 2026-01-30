Ukraine: Zelensky blâme les retards occidentaux après des pénuries de missiles antiaériens

Près de quatre ans après le début de la guerre déclenchée en février 2022, le conflit continue de produire des conséquences humaines et matérielles considérables des deux côtés. Si l’Ukraine subit de lourds dégâts sur son territoire, la Russie enregistre également des pertes importantes, tant sur le plan humain que militaire et économique. Des dizaines de milliers de victimes, des équipements détruits et une pression durable sur les ressources témoignent d’un affrontement prolongé qui pèse sur l’ensemble des acteurs engagés. Pour Kiev, cette guerre d’usure se traduit aussi par une vulnérabilité persistante des infrastructures civiles, régulièrement visées lors des vagues de frappes, notamment sur le réseau énergétique.

Défense aérienne sous pression face aux frappes russes

Lors d’une récente prise de parole relayée par le Financial Times, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que, au moment d’attaques russes d’envergure, certaines unités de défense aérienne se sont retrouvées sans munitions suffisantes. Les systèmes Patriot et NASAMS, essentiels pour intercepter les missiles balistiques et de croisière, n’auraient pas disposé des stocks nécessaires pour répondre pleinement aux assauts.

Selon ses propos, les autorités ukrainiennes avaient pourtant alerté à l’avance leurs partenaires sur l’épuisement imminent des missiles destinés à ces dispositifs. Les livraisons attendues seraient arrivées après les frappes, trop tard pour éviter des dégâts importants sur les installations énergétiques. Cette situation a contribué à l’interruption de services essentiels, notamment l’électricité, dans plusieurs zones touchées.

Zelensky a ainsi décrit un enchaînement précis : des alertes répétées, des engagements pris, puis des délais qui ont réduit l’efficacité opérationnelle des systèmes pourtant disponibles sur le terrain. Il a résumé cette difficulté en expliquant que certains équipements étaient physiquement présents, mais temporairement inutilisables faute de munitions adaptées.

Soutien occidental et retards de livraison pointés par Zelensky

Le président ukrainien a directement mis en cause les retards dans la logistique et le financement des livraisons occidentales. Sans remettre en question l’alliance avec ses partenaires, il a insisté sur le décalage entre les besoins immédiats de l’Ukraine et le rythme des approvisionnements. À ses yeux, ce décalage a eu des conséquences concrètes : des frappes non interceptées et des infrastructures civiles exposées.

Dans ses déclarations, Zelensky a souligné que les partenaires occidentaux étaient informés de la situation des stocks au sein des unités de défense aérienne. Il a notamment évoqué des systèmes Patriot et NASAMS « vides » au moment critique, insistant sur le fait que cette pénurie ne résultait pas d’un défaut de déploiement, mais d’un manque de missiles disponibles.

Cette prise de position traduit une volonté de maintenir la pression diplomatique afin d’accélérer les livraisons et d’éviter la répétition de telles situations. Elle reflète aussi la tension croissante entre l’urgence opérationnelle sur le terrain et les contraintes industrielles et budgétaires auxquelles font face les pays fournisseurs.