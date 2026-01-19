Un saphir étoilé violet de 3 563 carats évalué à 300 millions $ au moins présenté au Sri Lanka

Baptisée « Étoile de la Terre Pure », cette gemme exceptionnelle a été dévoilée samedi dernier dans l’île de Ceylan par des propriétaires anonymes rapporte ABC News. Certifié par le Gemological Institute of America comme le plus grand saphir étoilé violet naturel jamais documenté, ce joyau pourrait se négocier entre 300 et 400 millions de dollars. Cette découverte intervient dans un contexte où le marché mondial des pierres précieuses connaît un regain d’intérêt spectaculaire, notamment avec la mise au jour récente d’un diamant bleu exceptionnel en Afrique australe.

La présentation publique de cette pierre remarquable marque un tournant pour l’industrie gemmologique sri-lankaise. Les détenteurs de ce trésor minéral, qui ont choisi de garder l’anonymat pour des raisons de sécurité évidentes, envisagent activement une transaction qui pourrait battre tous les records dans la catégorie des saphirs étoilés. La taille monumentale de la gemme, associée à sa teinte violette rare et à son phénomène d’astérisme parfaitement visible, en fait une pièce unique sur le marché international.

L’extraction de cette merveille géologique remonte à 2023, lorsque des mineurs ont mis au jour la pierre brute dans les environs de Rathnapura, cité méridionale du Sri Lanka surnommée la « ville des gemmes » depuis des siècles. Cette région vallonnée concentre l’essentiel des gisements de pierres précieuses du pays, alimentant une tradition minière ancestrale qui constitue l’un des piliers économiques de l’île. La découverte n’a été rendue publique qu’après plusieurs mois d’analyses approfondies et de certification par les instances gemmologiques internationales.

Publicité

Le Sri Lanka, terre historique des saphirs les plus prisés

L’île de Ceylan s’impose depuis l’Antiquité comme l’une des sources les plus prestigieuses de corindons de qualité exceptionnelle. Les gisements alluviaux sri-lankais produisent des saphirs réputés pour leur pureté cristalline et leurs colorations variées, du bleu profond au jaune doré, en passant par les teintes roses et violettes particulièrement recherchées. Cette industrie génère annuellement des centaines de millions de dollars de revenus d’exportation, malgré les défis économiques auxquels le pays a été confronté ces dernières années.

Le phénomène d’astérisme, qui projette une étoile à six branches lumineuse à la surface de la gemme lorsqu’elle est éclairée, résulte d’inclusions microscopiques d’oxyde de titane orientées selon la structure cristalline du corindon. Cette caractéristique naturelle, combinée à la masse colossale de l' »Étoile de la Terre Pure », place indéniablement cette pierre dans une catégorie à part sur le marché mondial.

Des perspectives commerciales prometteuses malgré un marché volatil

Les négociations entourant la vente du saphir sri-lankais s’annoncent complexes et s’étaleront probablement sur plusieurs mois. Le marché des gemmes exceptionnelles fonctionne selon des mécanismes très spécifiques, mobilisant collectionneurs privés, maisons de joaillerie prestigieuses et investisseurs institutionnels. La valorisation finale dépendra notamment de l’éventuelle taille de la pierre, opération délicate qui pourrait soit maximiser sa valeur en créant plusieurs gemmes parfaites, soit préserver son intégrité monumentale pour attirer un acheteur unique.

L’industrie gemmologique sri-lankaise espère que cette transaction historique redynamisera un secteur affecté par les turbulences économiques récentes du pays. Pour les communautés minières de Rathnapura et des régions environnantes, l' »Étoile de la Terre Pure » symbolise le potentiel toujours intact des sous-sols insulaires, capable de produire des merveilles comparables aux découvertes africaines les plus spectaculaires. La convergence de ces deux annonces majeures, séparées de quelques jours seulement, témoigne de la vitalité persistante d’un secteur millénaire qui continue de fasciner l’humanité par ses créations minérales exceptionnelles.