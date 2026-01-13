USA : le basketteur Andre Bell de l’université Fisk tué par balle à Nashville

Aux États-Unis, les faits de violence armée continuent d’alimenter l’actualité nationale. Ces événements, souvent soudains, rappellent la fragilité de la sécurité publique dans plusieurs grandes villes du pays. À Nashville, dans le Tennessee, une nouvelle affaire a récemment bouleversé la communauté universitaire et sportive.

Le joueur de basketball Andre Bell, étudiant à l’université Fisk, a perdu la vie après avoir été touché par balle alors qu’il circulait sur une autoroute de la ville. Âgé de seulement 20 ans, il faisait partie de l’équipe masculine des Bulldogs, où il s’était rapidement imposé comme une figure respectée.

Un climat toujours préoccupant

Le drame s’est produit alors qu’Andre Bell rentrait sur le campus en compagnie de plusieurs amis. Le groupe revenait d’une compétition de gymnastique organisée dans la ville. Selon les éléments communiqués par la police métropolitaine de Nashville, le jeune basketteur conduisait sa Nissan Sentra blanche lorsqu’une berline de couleur sombre s’est approchée de leur véhicule sur l’autoroute.

Des coups de feu ont été tirés depuis la voiture voisine. Atteint à la tête, Andre Bell a perdu le contrôle de son véhicule, qui a ensuite percuté une camionnette rouge. Le véhicule suspect a pris la fuite sans s’arrêter. Transporté d’urgence au centre médical de l’université Vanderbilt, l’étudiant n’a pas survécu à ses blessures.

L’unité des homicides du département de police de Nashville a été chargée de l’enquête. À ce stade, aucune information officielle n’a été rendue publique concernant l’identité des auteurs ou les motivations possibles de l’attaque.

Une communauté en deuil

À l’université Fisk, la disparition d’Andre Bell a provoqué une vive émotion. L’équipe des Bulldogs, ses coéquipiers, les encadreurs et les étudiants ont rendu hommage à un jeune homme apprécié pour ses qualités humaines autant que sportives.

L’entraîneur-chef Jeremiah Crutcher a évoqué un joueur influent, capable de fédérer son équipe et d’apporter une énergie positive dans le vestiaire comme sur le terrain. Pour le staff technique, Andre Bell incarnait un esprit de leadership et de solidarité qui dépassait le cadre du sport universitaire.

Originaire du Tennessee, le jeune athlète avait auparavant pratiqué le football américain au lycée Sacred Heart of Jesus à Jackson. Il avait rejoint les Bulldogs de Fisk la saison précédente, tout en poursuivant des études en administration des affaires. Son parcours académique et sportif laissait entrevoir de nouvelles perspectives, brutalement interrompues par cette attaque armée.

Les messages de soutien se sont multipliés à destination de sa famille, de ses proches et de la communauté étudiante. Plusieurs initiatives de recueillement ont également été évoquées au sein du campus afin d’honorer sa mémoire.