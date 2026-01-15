USA - RDC : PayServices attaque Kinshasa en justice pour corruption présumée

PayServices, société financière américaine affirme avoir été évincée d’un projet stratégique en République démocratique du Congo après avoir refusé des sollicitations illicites. La plainte, déposée aux États-Unis, vise l’État congolais et plusieurs hauts responsables.

La République démocratique du Congo se retrouve au cœur d’un contentieux judiciaire sensible aux États-Unis. Selon Africanews, la société américaine PayServices a engagé une action devant une juridiction fédérale, accusant l’État congolais et des responsables de premier plan d’avoir tenté d’obtenir des avantages indus dans le cadre d’un projet de modernisation des paiements publics. L’entreprise soutient que son refus aurait conduit à la mise à l’écart brutale du partenariat, entraînant des pertes financières considérables. Les autorités congolaises, de leur côté, contestent fermement ces accusations et dénoncent une interprétation abusive d’accords qu’elles jugent non contraignants.

Enjeux financiers et institutionnels pour la RD Congo

Selon les éléments rendus publics, PayServices affirme avoir investi des dizaines de millions de dollars dans le développement d’une plateforme destinée à numériser les flux financiers de l’État congolais, notamment les paiements de salaires et certaines recettes publiques. L’entreprise explique que ce projet, présenté comme un levier de transparence et d’efficacité budgétaire, devait s’inscrire dans la lutte contre les détournements et l’informel. Elle soutient cependant que, lors de la phase de mise en œuvre, des interlocuteurs institutionnels auraient conditionné la poursuite du partenariat à des paiements occultes.

Publicité

La plainte déposée aux USA évoque des manœuvres visant à bloquer l’exécution du projet après le refus de l’entreprise. PayServices réclame plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts, arguant que la rupture du processus l’a privée de perspectives commerciales majeures sur le long terme. Les responsables congolais cités dans la procédure n’ont pas été entendus par la justice américaine à ce stade, et aucune décision n’a encore été rendue sur la recevabilité de l’ensemble des griefs.

Kinshasa rejette en bloc ces allégations. Le gouvernement congolais affirme que PayServices ne disposait pas des autorisations requises pour opérer comme établissement financier sur le territoire national. Les autorités soutiennent également que les documents signés relevaient d’échanges techniques préliminaires, sans engagement financier de l’État, et qu’aucun fonds public n’a été versé. Pour l’exécutif, il s’agit d’un différend commercial requalifié à tort en affaire de corruption.

Coopération États-Unis – RD Congo : un partenariat stratégique

Cette affaire judiciaire survient alors que les relations entre Washington et Kinshasa se sont sensiblement renforcées ces dernières années. Les USA figurent parmi les partenaires diplomatiques et sécuritaires majeurs de la RDC, notamment dans les domaines de la stabilisation régionale, de la réforme du secteur de la sécurité et de la gouvernance économique. Washington soutient également des programmes axés sur la transparence financière, la lutte contre la corruption et la modernisation de l’administration publique.

Sur le plan économique, l’intérêt américain pour la RD Congo s’est accentué autour des ressources stratégiques, en particulier les minerais critiques utilisés dans les technologies vertes et numériques. Des initiatives bilatérales ont été annoncées pour encourager des investissements responsables et renforcer les chaînes d’approvisionnement conformes aux standards internationaux.