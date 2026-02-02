Afrique : les 10 pays qui comptent le plus d’avions militaires

L’aviation militaire africaine a évolué bien au‑delà d’une capacité purement défensive. Sur un continent où les distances sont vastes et les défis sécuritaires multiples — du contrôle des frontières à la lutte contre les groupes armés en passant par des missions d’assistance humanitaire — les pays investissent dans des flottes d’avions et d’hélicoptères pour améliorer leur réactivité et leur présence aérienne. En combinant avions à voilure fixe et hélicoptères de toutes branches, ces forces aériennes reflètent des priorités nationales spécifiques, qu’il s’agisse de coopération internationale ou de surveillance des zones difficiles d’accès. Les données 2026 de Global Firepower, indique les pays africains avec les stocks d’avions militaires les plus importants début 2026.

Puissances aériennes majeures et leurs rôles concrets

L’Égypte conserve la première place en Afrique avec 1 088 avions militaires, une flotte comprenant des chasseurs modernes, des avions de transport et des hélicoptères. Au‑delà de la défense aérienne, l’armée utilise ces appareils pour des exercices multinationaux et pour sécuriser des axes stratégiques tels que le canal de Suez, essentiel au commerce régional et mondial. L’Algérie, deuxième avec 620 avions, opère sur un territoire étendu : ses appareils effectuent régulièrement des patrouilles aériennes le long du Sahara pour surveiller les frontières avec plusieurs voisins sahéliens, où des mouvements armés peuvent être actifs.

En troisième position, l’Angola avec 278 aéronefs, se sert de sa flotte pour des missions de transport logistique et de présence aérienne dans les zones minières et pétrolières, qui sont cruciales pour l’économie nationale. Le Maroc occupe le quatrième rang avec 271 avions. En plus des missions classiques de surveillance, la force aérienne soutienne des exercices conjoints avec des partenaires étrangers, renforçant ainsi la coopération sécuritaire régionale.

De son côté, le Soudan possède 183 avions, dont des plateformes qui ont été engagées dans des opérations au sol et des missions de reconnaissance dans des zones du pays marquées par des tensions durables. L’Afrique du Sud, avec 181 aéronefs, met à profit sa flotte pour des missions de maintien de la paix sous l’égide de l’Union africaine ou des Nations unies, en plus d’opérations d’appui lors de catastrophes naturelles.

Flottes aériennes clés en Afrique de l’Ouest et de l’Est

Le Nigéria, classé septième avec 159 avions, déploie sa flotte pour des opérations de lutte contre les groupes armés dans le nord‑est, comme Boko Haram, tout en assurant la surveillance des zones côtières face à la piraterie dans le golfe de Guinée. Juste derrière, la Tunisie, avec 155 avions, concentre ses efforts sur la protection des frontières orientales, notamment le long de la frontière avec la Libye, pour limiter les traversées illégales et faire face aux menaces transfrontalières.

Le Kenya, neuvième avec 154 aéronefs, utilise ses avions pour soutenir des opérations contre les militants en Somalie et pour des patrouilles maritimes le long de sa côte, renforçant la sécurité des voies maritimes. Enfin, l’Éthiopie, avec 104 avions, emploie sa flotte plus modeste pour la surveillance des frontières et la sécurité intérieure, en particulier dans la Corne de l’Afrique où les tensions régionales peuvent être importantes.

Top 10 des pays africains avec le plus d’avions militaires (Global Firepower 2026)