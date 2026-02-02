Armement : comment la Chine veut sécuriser ses porte-avions

La Chine continue de développer son arsenal militaire. Récemment, Pékin a d’ailleurs attiré l’attention sur le Fujian, le porte-avions le plus moderne de sa marine. La raison ? Un système de défense novateur, qui repose sur une technique particulière… L’alignement simultané d’aéronefs.

Cette méthode vise à assurer la défense de l’appariel, dont l’entrée en matière ne saurait tarder. C’est un bâtiment d’envergure, riche, puissant, doté des dernières technologies, dont les catapultes électromgnétiques. Ainsi, contrairement aux navires traditionnels, il sera possible de désormais propulser des appareils plus lourds et donc, plus endurants.

L’armée chinoise continue de se moderniser

Cette capacité élargit le spectre des missions possibles. Elle concerne en priorité les avions d’alerte avancée, conçus pour surveiller l’espace aérien et maritime à grande distance. Concrètement, ces derniers pourront sillonner les environs et assurer une défense plus robuste des forces armées.

Les radars, puissants, permettront ainsi de déceler l’arrivée d’ennemis à une plus large distance. En effet, en situation de conflit, chaque seconde compte. Cette méthode de fonctionnement permettra donc à la Chine et à ses armées, plus spécifiquement, d’avoir un coup d’avance sur ses adversaires.

Dans le même temps, les avions de combat sont moins à risque et pourront se concentrer sur l’essentiel, à savoir, combattre. Ce type de réseau de défense devrait donc se démultiplier, permettant à la marine chinoise de mieux quadriller les zones dans lesquelles elle navigue ou stationne et donc, de se montrer plus dangereuse en cas de conflit armé d’ampleur.

Le Fujian, un navire sur-protégé

Un message envoyé à l’encontre de Washington et des voix qui s’élèvent contre Pékin, notamment dans le dossier Taïwanais. De plus en plus, Pékin laisse entendre sa volonté de rapatrier l’île sous son drapeau. Les nombreuses manoeuvres et exercices militaires récemment observés autour de l’île, ansi que les développements rapides, vont en sens.