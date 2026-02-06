Bénin : 73 kg de médicaments contrefaits saisis, deux femmes arrêtées à Sékou

La Police républicaine a procédé, le jeudi 5 février 2026, à l’interpellation de deux vendeuses au marché de Sékou, dans le cadre d’une opération ciblée contre la commercialisation de produits pharmaceutiques contrefaits.

Selon les informations recueillies par le commissariat de l’arrondissement, certaines femmes profiteraient des jours de marché pour écouler des médicaments issus de la contrebande. Sur la base de ces renseignements, une descente inopinée a été organisée au sein du marché local.

L’intervention a permis d’appréhender deux dames trouvées en possession de produits pharmaceutiques falsifiés destinés à la vente. Les saisies opérées s’élèvent à un total de 73 kilogrammes, répartis entre 37 kilogrammes pour la première interpellée et 36 kilogrammes pour la seconde.

Les personnes mises en cause, ainsi que les produits suspects, ont été conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête. Les investigations en cours devront permettre d’identifier l’origine des médicaments saisis et d’éventuelles complicités dans ce réseau de distribution illicite.