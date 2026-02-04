Bénin : deux suspects arrêtés avec une moto signalée volée à Pahou

La Police républicaine annonce l’interpellation de deux individus soupçonnés d’implication dans un vol de motocyclette à Pahou. L’information a été rendue publique sur la page Facebook officielle de l’institution. Selon les éléments communiqués, l’opération a été menée par le commissariat de l’arrondissement de Pahou, à la suite de renseignements jugés fiables. Les forces de l’ordre ont été alertées sur une tentative de vente imminente d’une motocyclette de marque Wave 110, récemment déclarée volée. Les deux hommes interpellés étaient déjà présentés comme des profils connus pour des faits similaires.

Une équipe de police a été déployée sur le lieu supposé de la transaction. Les agents ont d’abord procédé à une surveillance discrète avant d’engager une intervention. La manœuvre s’est conclue par une course-poursuite au terme de laquelle les deux suspects ont été maîtrisés. La fouille effectuée sur place a permis de retrouver, sur l’un des mis en cause, une clé passe-partout, matériel souvent cité dans les dossiers de vol de motocyclettes. La moto Wave 110 signalée a également été récupérée lors de l’opération.

D’après les premières déclarations recueillies sur les lieux, les deux individus reconnaissent s’être déplacés dans l’intention de vendre l’engin. Ils n’ont cependant pas précisé l’endroit exact où la motocyclette aurait été soustraite à son propriétaire. Les suspects ont été conduits au commissariat en même temps que la moto saisie. Une enquête est en cours pour établir les circonstances du vol, identifier d’éventuelles complicités et retrouver le propriétaire de l’engin.