Bénin : face aux tensions, le Saint-Siège de l’Église du christianisme céleste réagit

Le Saint-Siège de l’Église du christianisme céleste (ECC), basé à Porto-Novo, a réagi aux tensions qui traversent actuellement l’institution. Dans un communiqué officiel, l’organe suprême appelle les différents responsables à privilégier le dialogue, la réconciliation et la préservation de l’unité ecclésiale.

La déclaration, rendue publique le lundi 2 février, intervient dans un contexte marqué par des dissensions en Côte d’Ivoire et au sein du Conseil supérieur de transition (CST). Le Saint-Siège y exprime son soutien aux initiatives engagées par le CST dans le cadre du processus de réunification. Il « salue et encourage les efforts du Conseil supérieur de transition (Cst) dans sa mission d’unification de l’Église du christianisme céleste, notamment à travers le dialogue inclusif et la réconciliation de toutes les tendances ». L’instance rappelle également qu’elle maintient son approbation des résolutions issues des États généraux de décembre 2024, présentés comme une étape vers une gouvernance mondiale harmonisée de l’Église.

Face aux développements récents, le Saint-Siège invite les acteurs concernés à adopter une posture de responsabilité. Il les appelle à « privilégier l’intérêt supérieur de l’Église, en faisant preuve de retenue afin de rechercher les solutions adéquates à toute difficulté susceptible de compromettre le processus de réconciliation ».

Ces prises de position surviennent après deux décisions qui ont ravivé les tensions internes. Le pasteur Justin Akha, membre du CST, a été exclu du diocèse de la République de Côte d’Ivoire par le Révérend Emmanuel Mobiyina Friday Oschoffa, fils du prophète fondateur de l’ECC. Cette mesure a suscité de nouvelles interrogations sur la conduite du processus de réunification.

Parallèlement, le Vénérable senior évangéliste Olatosho Mathieu Oschoffa, également fils biologique du prophète fondateur Samuel Biléou Joseph Oschoffa, a annoncé son retrait du Conseil supérieur de transition. Dans une correspondance adressée au coordinateur général du CST à Cotonou, il explique son choix par « des raisons de conscience et de fidélité à la Constitution Bleue et aux enseignements du Saint-Esprit », tout en remerciant l’institution pour la confiance accordée.

Dans son message, le Saint-Siège de Porto-Novo appelle à l’apaisement du climat interne. Il encourage « le dialogue fraternel et la recherche de solutions consensuelles en vue de préserver l’unité et la concorde au sein de l’Église » et exhorte les fidèles à renforcer la prière, en évitant toute attitude ou déclaration susceptible d’alimenter les divisions.