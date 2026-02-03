Bénin : Fin tragique pour une ado portée disparue à Cadjèhoun

Une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte au quartier Cadjèhoun, à Cotonou, dans des circonstances assimilées à un suicide. L’information a été rapportée par Bip Radio. Le drame s’est produit la semaine dernière. Selon les éléments relayés, la jeune fille était portée disparue depuis plusieurs jours. Ses tuteurs avaient engagé des recherches pour tenter de la retrouver.

C’est finalement à l’étage de l’habitation qu’elle occupait que son corps a été découvert, dans un espace inoccupé de la maison. La découverte a conduit à l’alerte immédiate des forces de l’ordre. La police a ouvert une enquête afin d’établir avec précision les circonstances du décès. Les investigations devront notamment permettre de comprendre le contexte du drame et de vérifier l’ensemble des éléments entourant cette disparition suivie de découverte macabre.