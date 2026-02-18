Bénin : le BR suspend Bertin Koovi et le rend inéligible jusqu’en 2029

Sanction immédiate à Cotonou. Le Bureau exécutif national du Bloc républicain a entériné une double mesure disciplinaire contre l’un de ses militants, au terme d’une session extraordinaire convoquée le 7 février 2026.

Réuni sur proposition du Secrétariat exécutif national, l’organe dirigeant a validé la suspension de Bertin Koovi de toutes les activités du parti pour une durée d’un an. La note de service diffusée le même jour verrouille aussi tout accès à une fonction interne pendant trois ans. La décision prend effet sans délai.

Publication interne à l’origine de la procédure

Quatre jours plus tôt, le 4 février, les membres du Secrétariat exécutif national examinaient une publication signée par l’intéressé. Selon le communiqué du parti, le texte comporterait des prises de position personnelles et des orientations politiques exprimées « sans mandat ».

Les instances disciplinaires y voient une entorse aux règles de fonctionnement et au devoir de réserve imposé aux militants et responsables. Dans l’intervalle séparant la recommandation et l’arbitrage final du Bureau exécutif national, Bertin Koovi n’était déjà plus autorisé à parler ni à agir au nom de la formation.

Double verrou pour trois ans

La sanction adoptée combine deux niveaux. D’un côté, une mise à l’écart totale des activités politiques internes pendant douze mois. De l’autre, l’inéligibilité à tout poste de responsabilité ou à toute nomination auprès d’un dirigeant du parti pour une période de trois ans. Sauf réexamen par les structures compétentes, la suspension court jusqu’au 7 février 2027, tandis que l’interdiction d’occuper des fonctions internes s’étendrait jusqu’en février 2029.