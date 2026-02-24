Bénin : Soumaïla Sounon Boké reste en prison, la CRIET rejette sa demande de liberté

L’audience n’a pas laissé de place au suspense. Ce mardi 24 février 2026, la juge de la CRIET a tranché net : Soumaïla Sounon Boké, ex-député du parti Les Démocrates, reste incarcéré. Le dossier passe au 24 mars.

L’ancien parlementaire n’a pas cillé. Debout à la barre, dans la tenue réglementaire des détenus, il a encaissé la décision sans réaction visible selon nos confrères. La cour a écarté la requête de la défense d’une phrase, ouvrant un délai d’appel. Ses conseils avaient pourtant plaidé les garanties de représentation de leur client — son statut d’élu, son engagement à répondre à toute convocation. Le ministère public s’y est opposé. La cour a tranché sans délibéré visible, selon Le Matinal.

À lire aussi Bénin : Celtiis Cash lance la mini-app Play Pass

Un message WhatsApp au cœur de l’accusation

Le 7 décembre 2025, au moment où la tentative de coup d’État secouait Cotonou, Sounon Boké publie dans un groupe WhatsApp : « C’est la fête ». Un commentaire qui a conduit à sa garde à vue, puis son incarcération le 23 décembre 2025 à la prison civile de Missérété.

Publicité

Il est poursuivi pour apologie de crime contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion. Devant la CRIET le 13 janvier 2026, il avait rejeté toute interprétation politique du message : « Je me vois mal louer un coup de force », soutenant que ses propos visaient de simples retrouvailles amicales.