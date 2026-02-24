L’audience n’a pas laissé de place au suspense. Ce mardi 24 février 2026, la juge de la CRIET a tranché net : Soumaïla Sounon Boké, ex-député du parti Les Démocrates, reste incarcéré. Le dossier passe au 24 mars.
L’ancien parlementaire n’a pas cillé. Debout à la barre, dans la tenue réglementaire des détenus, il a encaissé la décision sans réaction visible selon nos confrères. La cour a écarté la requête de la défense d’une phrase, ouvrant un délai d’appel. Ses conseils avaient pourtant plaidé les garanties de représentation de leur client — son statut d’élu, son engagement à répondre à toute convocation. Le ministère public s’y est opposé. La cour a tranché sans délibéré visible, selon Le Matinal.
Un message WhatsApp au cœur de l’accusation
Le 7 décembre 2025, au moment où la tentative de coup d’État secouait Cotonou, Sounon Boké publie dans un groupe WhatsApp : « C’est la fête ». Un commentaire qui a conduit à sa garde à vue, puis son incarcération le 23 décembre 2025 à la prison civile de Missérété.
Il est poursuivi pour apologie de crime contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion. Devant la CRIET le 13 janvier 2026, il avait rejeté toute interprétation politique du message : « Je me vois mal louer un coup de force », soutenant que ses propos visaient de simples retrouvailles amicales.
3 réflexions au sujet de “Bénin : Soumaïla Sounon Boké reste en prison, la CRIET rejette sa demande de liberté”
Pendant la révolution.. nous avons tout vu dans ce pays.. malgré notre jeune âge à cette époque
Nous avons vu.. comment un béninois en position de force.. peut traiter un autre béninois
Hélas nous n avons pas tiré des leçons de cette page de notre histoire..en dehors des paroles creuses.. puisque tous étaient préoccupés..a manger dans le renouveau
Heee..beh..c est cette erreur..c est cette la c hete..qui nous poursuivent.. comme un karma
J atteste que pardonner..est un péché
En 1979..la révolution iranienne..a manifesté l alternance..en liqui dant.. tous ceux qui avaient.. activement ou passivement.. participer aux régimes du shah..
Samuel doe..a fait pareil..au bord de la mer..dans son pays
J avoue..quand situation..je ferai pareil..afin..dans 1000..ans..nul système politique..ne puisse..n ose..ne pense.. faire du mal à un béninois..
Le pouvoir..ne permet pas tout
Bon courage à lui. Une autre victime du système.
L’impression est que ces gens-là éprouvent un plaisir démoniaque à mettre les Beninois en prison.
Une pensée pour les autres ( la liste est longue) injustement emprisonnés pour délit de grandes gueules.
C’est triste ce qui se passe dans notre pays depuis plusieurs années maintenant.
Il est vraiment décidé à compromettre la paix dans ce pays l’autre.
Mais la nature ne paie rien à crédit.
Quelque soit la longueur de la nuit ; le jour se lèvera .
Ce que je crois