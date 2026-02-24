He Sounon Boke Soumaïla
He Sounon Boke Soumaïla. Photo : DR

Bénin : Soumaïla Sounon Boké reste en prison, la CRIET rejette sa demande de liberté

par

L’audience n’a pas laissé de place au suspense. Ce mardi 24 février 2026, la juge de la CRIET a tranché net : Soumaïla Sounon Boké, ex-député du parti Les Démocrates, reste incarcéré. Le dossier passe au 24 mars.

L’ancien parlementaire n’a pas cillé. Debout à la barre, dans la tenue réglementaire des détenus, il a encaissé la décision sans réaction visible selon nos confrères. La cour a écarté la requête de la défense d’une phrase, ouvrant un délai d’appel. Ses conseils avaient pourtant plaidé les garanties de représentation de leur client — son statut d’élu, son engagement à répondre à toute convocation. Le ministère public s’y est opposé. La cour a tranché sans délibéré visible, selon Le Matinal.

Un message WhatsApp au cœur de l’accusation

Le 7 décembre 2025, au moment où la tentative de coup d’État secouait Cotonou, Sounon Boké publie dans un groupe WhatsApp : « C’est la fête ». Un commentaire qui a conduit à sa garde à vue, puis son incarcération le 23 décembre 2025 à la prison civile de Missérété.

Il est poursuivi pour apologie de crime contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion. Devant la CRIET le 13 janvier 2026, il avait rejeté toute interprétation politique du message : « Je me vois mal louer un coup de force », soutenant que ses propos visaient de simples retrouvailles amicales.

3 réflexions au sujet de “Bénin : Soumaïla Sounon Boké reste en prison, la CRIET rejette sa demande de liberté”

  1. Pendant la révolution.. nous avons tout vu dans ce pays.. malgré notre jeune âge à cette époque
    Nous avons vu.. comment un béninois en position de force.. peut traiter un autre béninois
    Hélas nous n avons pas tiré des leçons de cette page de notre histoire..en dehors des paroles creuses.. puisque tous étaient préoccupés..a manger dans le renouveau
    Heee..beh..c est cette erreur..c est cette la c hete..qui nous poursuivent.. comme un karma
    J atteste que pardonner..est un péché

    Répondre

    • En 1979..la révolution iranienne..a manifesté l alternance..en liqui dant.. tous ceux qui avaient.. activement ou passivement.. participer aux régimes du shah..
      Samuel doe..a fait pareil..au bord de la mer..dans son pays
      J avoue..quand situation..je ferai pareil..afin..dans 1000..ans..nul système politique..ne puisse..n ose..ne pense.. faire du mal à un béninois..
      Le pouvoir..ne permet pas tout

      Répondre

  2. Bon courage à lui. Une autre victime du système.
    L’impression est que ces gens-là éprouvent un plaisir démoniaque à mettre les Beninois en prison.
    Une pensée pour les autres ( la liste est longue) injustement emprisonnés pour délit de grandes gueules.
    C’est triste ce qui se passe dans notre pays depuis plusieurs années maintenant.
    Il est vraiment décidé à compromettre la paix dans ce pays l’autre.
    Mais la nature ne paie rien à crédit.
    Quelque soit la longueur de la nuit ; le jour se lèvera .
    Ce que je crois

    Répondre

