Bénin : Un nouveau docteur à l’Université d’Abomey-Calavi (Arsène Gbaguidi)

L’École doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l’Université d’Abomey-Calavi a accueilli, le mardi 3 février 2026, la soutenance de thèse de Monsieur Arsène Gbaguidi, admis au grade de Docteur en science politique. La soutenance s’est déroulée devant un jury présidé par le Professeur Ibrahim Salami.

Intitulée « La gouvernance interne des partis politiques et la consolidation de la démocratie en Afrique : cas de la République du Bénin et de la République centrafricaine », la thèse analyse le rôle des partis politiques dans les processus démocratiques africains, à partir d’une étude comparative de ces deux États. Le travail part du constat que le retour au multipartisme intégral au début des années 1990 a consacré les partis politiques comme des acteurs centraux de la démocratie, mettant fin aux systèmes de parti unique et de parti d’État.

Toutefois, la recherche montre que les partis politiques peinent encore à répondre aux exigences de gouvernance démocratique. Selon Arsène Gbaguidi, plusieurs défis internes affectent leur fonctionnement et ont des répercussions négatives sur la gouvernance politique globale. L’étude met en évidence la nécessité d’une bonne gouvernance interne des partis comme condition essentielle à l’enracinement de la démocratie au sein des États.

La thèse souligne également le lien entre gouvernance des partis, sécurité juridique et stabilité politique. Elle relève que, si la proclamation des principes démocratiques ne pose pas de difficultés majeures en Afrique subsaharienne, leur mise en pratique reste fragile. L’auteur observe notamment l’instabilité des alliances politiques, le factionnalisme et les crises de représentation et de légitimité qui en découlent, appelant à une démocratisation accrue des pratiques internes des partis.

À l’issue de la soutenance, le jury a décerné à Monsieur Arsène Gbaguidi le grade de Docteur en science politique, avec la mention Très honorable. Cette distinction académique s’inscrit dans un parcours professionnel de plus de 27 ans en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Dr Arsène Gbaguidi a occupé plusieurs fonctions de responsabilité dans le domaine de la gouvernance démocratique, de la paix et des processus électoraux, notamment au sein du système des Nations unies. Depuis dix ans, il appuie la direction de la MINUSCA dans la conduite de processus politiques et électoraux en République centrafricaine, dont le Forum de Bangui de 2016, l’Accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019, ainsi que les élections de 2020-2021 et 2025-2026.